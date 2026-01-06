Miért hajtotta el Orbán Viktor az irodájából Matolcsy Ádámot?

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Hétfőn arról kérdeztük nemzetközi sajtótájékoztatóján Orbán Viktort, hogy mikor találkozott és beszélt utoljára Matolcsy György volt jegybankelnökkel, illetve fiával, Matolcsy Ádámmal.

A kérdés apropója az volt, hogy december 22-én megjelentek az MNB Pallas Athene Domus Meriti Alapítványának, illetve az alapítványi vagyont kezelő Optima Befektetési Zrt-nek a 2024-es korrigált jelentései. Ezekből pedig az derült ki, hogy minden pénz eltűnt, összesen

270 milliárd forint.

A pénzek kifolyása idején (tíz éven keresztül) a jegybank elnökét Matolcsy Györgynek hívták. A volt jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám baráti körével együtt az alapítványi kihelyezések legfőbb kedvezményezettje volt.

Arról is érdeklődtünk Orbánnál, vajon bízik-e még Matolcsy Györgyben, megkérdezte–e arról, hogy hova lett ez a pénz; illetve mennyire van tisztában Matolcsy Ádám meggazdagodásának történetével. A miniszterelnök ezekre nem válaszolt. Megtehette, a „sajtótájékoztatót” ugyanis olyan szabályok szerint rendezték meg, hogy minden újságíróra csak egy kérdés jutott. Nem lehetett visszakérdezni.

Orbán azt mondta, nyolc-tíz éve találkozott Matolcsy Ádámmal, majd kurtán és furcsán hozzá tette:

„akár találkozhattam is volna vele, mert itt szokott lenni a városban, nem olyan nehéz vele találkozni”.

Érdekes kiszólás volt annak fényében, hogy Matolcsy Ádám az elmúlt években sokat élt Dubajban, ahol több ingatlant is birtokol: két éve vett egy egymilliárdos apartmant, tavaly is nézett még új lakást, (az egyik) zöld Porschéját is szpottolták arrafelé. Tavaly áprilisban azt nyilatkozta, négy éve nem él életvitelszerűen Magyarországon.

Matolcsy Ádám kiköltözését a sajtóban sűrűn összekötötték meggazdagodásának körülményeivel, de ennek dacára meglehetősen sűrűn jár haza. Rendszeres vendég például a Felix Étteremben, ahol Orbán Viktor is megfordul. Erre is célozhatott a meglepett miniszterelnök ezzel a kiszólással.

A Felixet Matolcsy Ádám haverja, Pintér Máté kezdte üzemeltetni néhány éve. Az étterem épületét adó egykori Ybl Vízházat természetesen jegybanki alapítványi pénzből vették meg 3 milliárd forintért majd újították fel később.

Matolcsy Ádám és Matolcsy György a Félixben 2024 nyarán. Fotó: Németh Dániel/444

De mi volt ez a nyolc-tíz évvel ezelőtti találkozó, amit Orbán emlegetett? Erről sokat tudunk, mert a 444-en annak idején cikkeztünk róla.

Amikor ez történt, valamikor 2017 első hónapjaiban, a Simicska-háború kellős közepén jártunk. A Fidesz gőzerővel igyekezett újjáépíteni médiabirodalmát, miután a volt pénztárnok ellene fordította a Nemzet-csoportot. Ennek érdekében a Fidesz új strómanjainak minden elérhető és megszerezhető médiaterméket meg kellett szerezniük a piacon.