Miért hajtotta el Orbán Viktor az irodájából Matolcsy Ádámot?

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Hétfőn arról kérdeztük nemzetközi sajtótájékoztatóján Orbán Viktort, hogy mikor találkozott és beszélt utoljára Matolcsy György volt jegybankelnökkel, illetve fiával, Matolcsy Ádámmal.

A kérdés apropója az volt, hogy december 22-én megjelentek az MNB Pallas Athene Domus Meriti Alapítványának, illetve az alapítványi vagyont kezelő Optima Befektetési Zrt-nek a 2024-es korrigált jelentései. Ezekből pedig az derült ki, hogy minden pénz eltűnt, összesen

270 milliárd forint.

A pénzek kifolyása idején (tíz éven keresztül) a jegybank elnökét Matolcsy Györgynek hívták. A volt jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám baráti körével együtt az alapítványi kihelyezések legfőbb kedvezményezettje volt.

Arról is érdeklődtünk Orbánnál, vajon bízik-e még Matolcsy Györgyben, megkérdezte–e arról, hogy hova lett ez a pénz; illetve mennyire van tisztában Matolcsy Ádám meggazdagodásának történetével. A miniszterelnök ezekre nem válaszolt. Megtehette, a „sajtótájékoztatót” ugyanis olyan szabályok szerint rendezték meg, hogy minden újságíróra csak egy kérdés jutott. Nem lehetett visszakérdezni.

Orbán azt mondta, nyolc-tíz éve találkozott Matolcsy Ádámmal, majd kurtán és furcsán hozzá tette:

„akár találkozhattam is volna vele, mert itt szokott lenni a városban, nem olyan nehéz vele találkozni”.

Érdekes kiszólás volt annak fényében, hogy Matolcsy Ádám az elmúlt években sokat élt Dubajban, ahol több ingatlant is birtokol: két éve vett egy egymilliárdos apartmant, tavaly is nézett még új lakást, (az egyik) zöld Porschéját is szpottolták arrafelé. Tavaly áprilisban azt nyilatkozta, négy éve nem él életvitelszerűen Magyarországon.

Matolcsy Ádám kiköltözését a sajtóban sűrűn összekötötték meggazdagodásának körülményeivel, de ennek dacára meglehetősen sűrűn jár haza. Rendszeres vendég például a Felix Étteremben, ahol Orbán Viktor is megfordul. Erre is célozhatott a meglepett miniszterelnök ezzel a kiszólással.

A Felixet Matolcsy Ádám haverja, Pintér Máté kezdte üzemeltetni néhány éve. Az étterem épületét adó egykori Ybl Vízházat természetesen jegybanki alapítványi pénzből vették meg 3 milliárd forintért majd újították fel később.

Matolcsy Ádám és Matolcsy György a Félixben 2024 nyarán.
Fotó: Németh Dániel/444

De mi volt ez a nyolc-tíz évvel ezelőtti találkozó, amit Orbán emlegetett? Erről sokat tudunk, mert a 444-en annak idején cikkeztünk róla.

Amikor ez történt, valamikor 2017 első hónapjaiban, a Simicska-háború kellős közepén jártunk. A Fidesz gőzerővel igyekezett újjáépíteni médiabirodalmát, miután a volt pénztárnok ellene fordította a Nemzet-csoportot. Ennek érdekében a Fidesz új strómanjainak minden elérhető és megszerezhető médiaterméket meg kellett szerezniük a piacon.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
POLITIKA matolcsy ádám orbán viktor Matolcsy György
Kapcsolódó cikkek
Videó

Orbán Viktor a 444-nek: Azt várom, hogy MNB-ügyben mindenki kapja meg, ami jár. És ez be is fog következni

Lapunk is kérdezett a kormányfő nemzetközi sajtótájékoztatóján, nézze meg videón!

Rovó Attila
belföld

PADME: 270 milliárd forint úszott el, és amikor átvették, csak 9 millió volt a jegybanki alapítvány kasszájában

Az új vagyonmenedzser, Hegedüs István szerint a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány iszonyatos méretűre dagadt kötelezettségeiből mára 103 milliárdnyit lefaragtak.

Herczeg Márk
bűnügy

Windisch László ÁSZ-elnök: El tudom képzelni, mit okozott volna ez a jelentés, ha Matolcsy elnöksége alatt jön ki

Olyan szakmaiatlan előterjesztést még nem nagyon látott, mint ami alapján egy 200 milliárdos befektetésről döntöttek a jegybanki alapítványnál – mondta a 444-nek Windisch László. Az Állami Számvevőszék elnöke nem gondolja, hogy a „közpénzjelleg elvesztéséről szóló viták” összefüggnek a később feltárt visszaélésekkel.

Windisch Judit
interjú

A Rózsadombról egy Matolcsy Ádámhoz kötődő irodaházba költözött az MNB-botrányban nyakig érintett cégcsoport

Somlai Bálint minden cégét elköltöztette a Pusztaszeri útról, ahova egyébként számos Matolcsy-klánhoz kötődő cég van bejegyezve.

Székely Sarolta
gazdaság

Ezt az MNB-s ultrasúlyos lenyúlásos sztorit vágod? Elmesélem az egészet, kőkemény!

Ha megszédülsz a Zrt.-ktől, nem érted, mi ez a sok Pallas Athénézás, és fogalmad sincs, mi az a magántőkealap, akkor neked szól ez az összefoglaló az elmúlt évtizedek egyik legpofátlanabb közpénzkiszervezéséről.

Rovó Attila
vélemény

Ez nem sajtótájékoztató, csak egy fáradó autokrácia kötelező díszlete

A kormány elbábozta, hogy nyitott a világra, és hogy a világ kíváncsi rá. De az alakítás nem igazán meggyőző, és mintha a színész is unná már. Évkezdet a Karmelitában.

Rényi Pál Dániel
belföld

Direkt36: Egymilliárdért vett luxusingatlant egy Matolcsy Ádámhoz köthető cég Dubajban

Amit aztán hasonló nagyságrendű haszonnal adtak tovább.

Rényi Pál Dániel
PÉNZ

Újabb lakást vásárolhat Dubajban Matolcsy Ádám

A volt jegybankelnök fia a Telex szerint 110–120 millió forintért veheti meg a lakást, a társasházban rooftop edzőterem, úszómedence és meditációs szoba is van.

Benics Márk
luxus

Dubajban fotózták le Matolcsy Ádám zöld Porschéjét

Az autónak ugyanaz a rendszáma, mint annak a Porschénak volt, amit munkatársunk, Németh Dániel 2021 májusában Budapesten Matolcsyval együtt fotózott le.

Molnár Kristóf
ÉLET

Matolcsy Ádám barátjához került a Várkert Kaszinóban üzemelő Felix

Pintér Máté banki hitel nélkül, 306 millió forintért kapta meg a jegybanki pénzből létrehozott Vízház Gasztronómia Zrt.-t.

Mészáros Juli
barátság

Hárommilliárdért vette meg a Várkert Kaszinót az MNB alapítványa

De persze még rengeteget rá kell majd költeni, hogy olyan legyen, amilyennek az alapítvány kurátorai látni szeretnék.

Rényi Pál Dániel
PÉNZ

Sorban mondanak fel az újságírók a VS-nél

Nem akarják folytatni a munkát az MNB-s alapítványok 500 milliójából megtolt kiadó lapjánál. Joób Sándor jótékony célra ajánlja fel a vs-től kapott fizetését, hogy visszaállítsa annak közpénz jellegét.

Haszán Zoltán
Média

Az állami felügyelet alatt álló MKB adott pénzt az Origo megvásárlására

A teljes vételár 13,2 millió euró, azaz nagyjából 4,2 milliárd forint volt.

Rényi Pál Dániel
Média

Száraz István bejelentette, hogy valójában az övé az Origo és a Vs

Pedig nem tűnik úgy. Elképesztő magyarázkodásspirál a Matolcsy-százmilliókkal kitömött médiacsoportnál.

kasnyikm
Média

Ez nem újságírás, ez politikai nehézfegyverzet

A Rogán–Habony-propagandagép új dimenzióba helyezte a politikai kommunikációt Magyarországon, és háborút indított a hagyományos nyilvánosság felszámolásáért.

Rényi Pál Dániel
média

Matolcsy fia megvette az Origót

Eddig is így volt, végre papíron is tiszták lettek a viszonyok.

kasnyikm
POLITIKA

Matolcsy Ádám: Ahol közvagyont érintő bűncselekmény gyanúját észlelném, azt állampolgári kötelességből természetesen jelezném a hatóságok felé

A volt jegybankelnök fia azt is mondta, megritkult a kommunikációja a crew oszlopos tagjaival, Somlai Bálinttal és Száraz Istvánnal.

Benics Márk
belföld