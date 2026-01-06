Most derült ki a MÁV számára, hogy a Budapest-Belgrád vonatain nincs lenyíló lépcső, ezért gyorsan akadálymentes peront kell építeni a Keletibe

Most derült ki, hogy a vonatokon, amelyeket a szerb vasúttársaság a kínai CRRC-től megrendelt a Budapest–Belgrád vonalra, nincs olyan kiegészítő lépcső, amely a Magyarországon most forgalomban lévő alacsonypadlós vonatokon megtalálható, ezért gyorsan akadálymentes peront kell építeni a nem rég felújított Keleti Pályaudvarra, írja a HVG.

A lap megkérdezte a MÁV-ot, hogy tényleg most derült-e csak ki, hogy nincs kiegészítő lépcső a kínai vonatokon, és miért nem így építették át a Keletit az augusztus-szeptemberi felújítás során. Azt válaszolták:

„Az újvidéki tragédia érthetően hatással volt a Budapest–Belgrád vasútvonal-fejlesztésért felelős szerb szakemberek munkájára is. Egy hosszabb, átmeneti időszakban a korábbinál lassúbbá vált az információcsere a két ország vasúttársaságai között. Ez játszhatott szerepet abban, hogy a szerb részről a BuBe-vasútvonalra dedikált, kínai gyártmányú SOKO-vonatok részletes műszaki paramétereit az eredetileg vártnál később, csak az ősz folyamán ismerhettük meg.”

Na és akkor hogyan derült ki mégis, hogy nem akadálymentes így a közlekedés?

„Amint a kínai jármű első ízben Magyarországra érkezett, hogy a hatósági tesztfutásokat elvégezhessék rajta, peronpróbát is tartottak. „Ennek során kiderült, hogy – a magyar járművektől eltérően – a SOKO nem rendelkezik ún. kimozduló lépcsővel, ennek hiányában azonban a fel- és leszállás sok utasunk számára kényelmetlenséggel járhat” – tájékoztattak.

A bakiról egyébként maga Hegyi Szabolcs, a MÁV vezérigazgatója posztolt, egy kicsit más színben beállítva a történetet.

Itt a képeken jól látszik a probléma. A szerelvénynek ugyanis nincs lenyíló lépcsője, az csak azzal egy síkban nyílik ki, ami miatt nagy a távolság a peron és a lépcső között.

Fotó: MÁV

„A forgalom elindulásáig legalább két vágány esetében a peront fel kell emelni a mai szintjéről kb 25 cm-rel, így tudjuk azt a magasságot biztosítani, ami a belgrádi vonal többi állomásán a projektben kiépült. Ezek lesznek egyúttal a Keleti pályaudvar első akadálymentes vágányai is, és ez lesz az első 2026-os saját forrásból megvalósuló beruházásunk is, kb 300 millió forint értékben” - írta Hegyi a bejegyzésben.