Nem szép dolog megijedni egy kis hótól, hiszen van, ahol mínusz 40 van

Nem csak hazánkban hasít a tél, fent északon még ennél is sokkal keményebb a helyzet – írja az Időkép. Amely szerint Európa minimum-hőmérsékleteit végigböngészve nem sok olyan terület van, ahol fagypont feletti értékeket találunk. Míg Dél-Európában még akadnak 10 fok feletti értékek, addig a kontinens északi harmadát olyan fagyhullám árasztotta el, amilyenre ritkán van példa, Skandináviában helyenként a –40 fokot is elérték.

Lappföldön és az orosz határvidéken kiterjedt területen mértek –35 és –40 fok közötti minimumokat. Ez az extrém hideg nemcsak az emberi szervezetet, hanem már az infrastruktúrát is komoly próbára teszi az Időkép szerint.

A Nyugat-Európát sújtó hóhullámról kedden reggel számoltunk be röviden.