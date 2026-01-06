„Sajnáljuk és vállaljuk a felelősséget” – öt éve nem ellenőrizték a svájci bárt, ahol szilveszter éjjel 40 ember halt meg a csillagszórók okozta tűzvészben

Öt éve nem volt semmiféle hatósági ellenőrizés abban a svájci bárban, ahol szilveszter éjjel negyven ember vesztette életét, miután pezsgősüvegekre erősített csillagszórók lángra lobbantották a hangszigetelő szivaccsal takart mennyezetet – erről a település polgármestere beszélt egy sajtótájékoztatón.

„Sajnáljuk ezt – tartozunk ezzel a családoknak, és vállaljuk a felelősséget” – mondta Nicolas Feraud. Azt is elmondta, hogy a településen mindössze öt fős csapat végzi az ellenőrzéseket, ami „hatalmas munka”, több mint 10 ezer épületet, köztük éttermeket és szállodákat kell rendszeresen átvizsgálniuk.

Crans-Montana polgármestere Nicolas Feraud, és alpolgármestere, Nicole Bonvin Clivaz sajtótájékoztatót tartanak 2026. január 6-án. Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Vizsgálják, miért történhetett meg, hogy a bárt nem ellenőrizték az elmúlt években, és a többi vendéglátóegységet is átvizsgálják az elkövetkező időszakban. A csillagszórókat mindenhonnan kitiltják.

A polgármester újságírói kérdésre elárulta, hogy nem tervez lemondani. Szerinte a vendéglátóegységek üzemeltetőinek felelőssége, hogy megfelelnek-e az előírásoknak. Hozzátette, hogy a bíróság feladata megállapítani, hogy bárki követett-e el mulasztást.

A szórakozóhely tulajdonosaival szemben a napokban indult büntetőeljárás „gondatlanságból elkövetett emberölés, testi sértés és tűzokozás” miatt. (BBC)