Sulyok Tamás nem kegyelmez

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

2025 július 1 és december 31-e között összesen 378 kegyelmi kérvény érkezett az államfőhöz, Sulyok Tamás azonban az összeset elutasította, vette észre a Népszava.

Korábban viszont már adott kegyelmet, 2025-ben összesen 689-en fordultak kegyelemért, a tavalyi év első félévében négyen részesültek kegyelemben. Sűrűn nem osztogat kegyelmet Sulyok, 2024-ben sem adott.

Sulyok Tamás
Forrás: sandorpalota.hu

A legtöbb kegyelmet 2023-ban adta Novák Katalin, ekkor összesen 40 kérelmezőt részesített kegyelemben 446 kérelemből, azaz csaknem az ügyek 9 százalékában pozitív döntés született. Aztán ebbe bele is bukott.

POLITIKA köztársasági elnök sulyok tamás novák katalin kegyelmi kérvény kegyelem
Kapcsolódó cikkek

Beiktatása óta először adott kegyelmet Sulyok Tamás köztársasági elnök

Kapásból négy kérelmezőnek. A Sándor-palota nem árulta el, kiknek kegyelmezett.

Bódog Bálint
belföld

Sulyok Tamás nem kegyelmezett senkinek

Több mint hatszáz kérvényt utasított el 2024-ben.

Bódog Bálint
POLITIKA