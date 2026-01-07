120 ember figyelte Glasgow-ban, ahogy utoljára tökön rúgnak egy férfinek született transz nőt, mielőtt levágnák neki

Az érintettet is igencsak meglepte, hogy bár csak egyetlen kis plakátot rakott ki egy könyvesboltban, nagyjából 120 fős tömeg gyűlt össze egy glasgow-i parkban, hogy végignézzék, ahogy hősünket életében utoljára tökön rúgják.

Mondjuk jó hirdetmény volt, amiben világosan közölte, hogy

Teljes erőből

Igazi bakanccsal

Kivégzésszerűen

Fuvolaszó hangjai mellett

fogják tökön rúgni, mielőtt nemátalakító műtéten esne át. Ha van olyan vicces plakát, amelyikről az ember egészen tuti biztos lehet, hogy kamu, akkor ez az:

Természetesen ez bizonyult valódinak, ami a The National című skót lap helyszínre érkező tudósítóját is érezhetően meglepte.

A Queens Parkban összegyűlt tömegnek a főszereplő elmesélte, hogy kábé öt hónapja ígérte meg valakinek, hogy ha felkerül a műtéti lista élére, cserébe megrúgatja magát. A The National tudósítója szerint arról is beszélt, hogy igazából maximum 10 bámészkodóra számított. És tényleg megjelent egy fuvolás férfi nagykabátban, aki a katonai takarodót játszotta, miközben a főhős tényleg megkapta a magáét, majd térden állva végighallgatta a bús dallamot.

A rúgó is megszólalt, művészi szempontból értelmezve az akciót, ami szerinte „az emberi tapasztalatok mulandóságáról” szólt. (via 24.hu)