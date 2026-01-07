80 ezer forintra bírságolták a hatvanpusztai biztonsági őrt, aki nekiment Hadházy Ákos autójának

A nyomozást ugyan megszüntették, ettől függetlenül szabálysértés miatt megbírságolták azt a hatvanpusztai biztonsági őrt, aki először frontálisan szembehajtott Hadházy Ákos független képviselő autójával, majd oldalról neki is ment – írja a Gulyáságyú Média.

A férfi ellen augusztusban indítottak büntetőeljárást közúti veszélyeztetés miatt. Hadházy autójában ott ült a Gulyáságyú Média újságírója, Gulyás Balázs is. Novemberben a Bicskei Rendőrkapitányság végül megszüntette a nyomozást, Hadházy szerint a rendőrség a szakértői jelentést és a vallomásokat is figyelmen kívül hagyta.

A rendőrség azt viszont megállapította, hogy a vagyonőr valószínűleg megsértette a KRESZ-t, mert megzavarta a közúti közlekedés rendjét. Ezért az ügy iratait továbbították a Bicskei Rendőrkapitányság szabálysértési hatóságának.

A szabálysértési eljárás le is zárult, a bicskei rendőrség 80 ezer forint bírságot szabott ki a férfira a közúti közlekedés rendjének megzavarása miatt, továbbá 3 hónapra eltiltották a járművezetéstől. Ezeken felül 359 359 forint szabálysértési költség megfizetésére is kötelezték.

A jogszabály szerint ezért a szabálysértésért legfeljebb 200 ezer forintos bírság és akár egy év vezetéstől eltiltás is kiszabható. A rendőrség indoklása szerint a bírság összegének megállapításakor figyelembe vették a magas szabálysértési költséget, valamint a férfi személyi és anyagi körülményeit.

A határozatból az is kiderül, hogy a rendőrség nem hallgatta meg sem Hadházy Ákost, sem Gulyás Balázst, és további eljárási lépéseket nem tartott szükségesnek. Ugyanakkor a döntés egyértelműen rögzíti, hogy a férfi nem az út- és látási viszonyoknak megfelelően vezetett az egyenetlen, poros úton. Előbb nekiütközött az előtte haladó autó bal hátsó részének, majd egy előzési manőver során nem tartott megfelelő oldaltávolságot, és ismét ütközött. A rendőrség szerint ezért egyértelműen a férfi a felelős a balesetért.