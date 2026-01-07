A Warner Bros felszólította befektetőit, hogy utasítsák el a 108 milliárd dolláros Paramount-ajánlatot

Ismét arra kérte szerdán a részvényeseit a Warner Bros Discovery (WBD), hogy utasítsák el a Paramount Skydance 108,4 milliárd dolláros, azaz közel 35,5 ezer milliárd forintos felvásárlási ajánlatát – írja a Guardian. A milliárdos Ellison család irányítása alatt álló Paramount azzal próbálta ellensúlyozni a WBD bírálatait és azokat a vádakat, miszerint „következetesen félrevezette” a befektetőket, hogy azt állította: „teljes pénzügyi fedezettel” rendelkezik, amit maga az Ellison család biztosítana.

Fotó: MARIO TAMA/Getty Images via AFP

Larry Ellison, az Oracle társalapítója és a Paramountot irányító Ellison család egyik tagja múlt héten beleegyezett abba, hogy több mint 40 milliárd dollár értékű személyes garanciát nyújtson az üzlethez. A Paramount szerint ez kielégítheti a WBD „pénzügyi rugalmasság iránti igényét”.

A Paramount ugyanis jelenleg azért küzd, hogy felbontsa azt a 82,7 milliárd dolláros megállapodást, amit a WBD a Netflixszel kötött. Ennek keretében a streamingóriás a Warner Bros filmstúdióit, az HBO kábelcsatornát, valamint az HBO Max streaming szolgáltatást vásárolná meg. Arról, hogy mi áll a Netflix–Warner-üzlet mögött, és miért korai máris pánikolni a netflixes középszerbe fulladó HBO miatt, itt írtunk hosszabban.

A Netflixszel ellentétben a Paramount azonban az egész vállalatot szeretné megszerezni – beleértve a CNN-t, a Cartoon Networköt és a Discovery Channelt is. A WBD igazgatótanácsa azonban azt közölte, hogy az ajánlat „elégtelen”, és „jelentős” kockázatokat és plusz költségeket jelentene. A részvényeseknek szerdán küldött levélben azt írták, hogy

„az igazgatótanács egyhangúlag arra a következtetésre jutott, hogy a módosított ajánlat továbbra is elégtelen, különösen a Paramount Skydance ajánlat teljesítésének bizonytalansága, valamint azon kockázatok miatt, amik a Warner Bros Discovery részvényeseit terhelnék, ha a Paramount Skydance nem tudná végrehajtani az ügyletet.”

A levélhez csatolt beadványban a WBD az ajánlatot – még az új Ellison-féle pénzügyi fedezettel együtt is – „a történelem legnagyobb tőkeáttételes felvásárlásának” nevezte, ami szerintük komoly kockázatokat hordoz. Ráadásul ha mégis ezt az ajánlatot választanák, akkor a Netflixszel kötött megállapodás értelmében a WBD-nek 2,8 milliárd dolláros bánatpénzt kellene fizetnie az üzlettől való visszalépés miatt.

A WBD ugyanakkor közölte: ha elfogadná a Paramount ajánlatát, összesen 4,7 milliárd dollárnyi költsége keletkezne, beleértve a Netflixnek fizetendő bánatpénzt, az adósság után fizetendő többletkamatokat, valamint egy 1,5 milliárd dolláros díjat, ami egy sikertelen adósságcsere miatt merülne fel. Az ügy kapcsán számos törvényhozó és a szórakoztatóipar szereplői is aggodalmukat fejezték ki, Donald Trump pedig jelezte, hogy szándékában áll részt venni az ügyben.

Az ügyletet emellett az üzlet nagysága és lehetséges hatásai miatt biztosan felülvizsgálja majd az amerikai igazságügyi minisztérium is, ami akár pert is indíthat a tranzakció megakadályozására, vagy éppen módosításokat kérhet. Az összeolvadást külföldi szabályozó hatóságok is kifogásolhatják.