Agyonlőttek egy 37 éves nőt az ICE ügynökei Minneapolisban

Az amerikai idegenrendészet, a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) egyik ügynöke egy ellenőrzés során megölt egy 37 éves nőt Minneapolisban – írja a New York Times.

Fotó: CHRISTIAN ZANDER/NurPhoto via AFP

A közösségi médiában közzétett videók szerint két szövetségi ügynök megpróbálta rávenni a nőt, hogy szálljon ki abból a járműből, amely részben eltorlaszolta a kereszteződést. Amikor a kocsi ajtáját próbálták kinyitni, a sofőr hátratolatott, majd előreindult. Egy harmadik ügynök ekkor elővette a fegyverét, majd közvetlen közelről három lövést adott le a mellette elhaladó autó sofőrjére.

Az eset körülményei vitatottak, a helyi és a szövetségi hatóságok mást állítanak arról, mi történt. A Belbiztonsági Minisztérium szóvivője, Tricia McLaughlin szerint az ügynök azért lőtt, mert a nő „fegyverként használta az autóját”, és megpróbálta elgázolni a szövetségi tisztviselőket. McLaughlin a közösségi médiában azt írta, hogy egy ICE-ügynök „féltette az életét”, ezért „önvédelmi lövéseket” adott le. Hozzátette: „Ez közvetlen következménye annak, hogy a menedékvárosi politikusok folyamatosan támadják és démonizálják a tisztviselőinket, miközben táplálják és bátorítják a rendfenntartó erők elleni elszabadult támadásokat.”

Fotó: STEPHEN MATUREN/Getty Images via AFP

Minneapolis demokrata polgármestere, Jacob Frey ezt „baromságnak” nevezte, és úgy fogalmazott, hogy egy ügynök felelőtlenül élt a hatalmával, ami egy ember halálát okozta. „Azóta féltünk ettől a pillanattól, hogy az ICE megjelent Minneapolisban” – fogalmazott a sajtótájékoztatón, majd hozzátette:

„Van egy üzenetem az ICE-nak: takarodjatok a picsába Minneapolisból. Nem látunk szívesen titeket.”

A BBC emlékeztet arra, hogy a Trump-kormányzat az elmúlt hetekben kétezer szövetségi ügynököt vezényelt a Minneapolis környéki térségbe, válaszul az államban felmerült szociális juttatásokkal kapcsolatos csalás gyanújára. A vasárnap kezdődött művelet az elmúlt évek egyik legnagyobb belbiztonsági akciója. Az előzmény az ICE által 2025 végén indított bevándorlás-ellenőrzési kampány, ami Minneapolisban azokra az emberekre irányult, akik ellen kitoloncolási határozatot adtak ki.

A polgármester szerint ugyanakkor a Trump-kormányzat csak ürügyet keresett arra, hogy megszállja a várost. A lövöldözés helyszínén „tucatnyi, ha nem több száz” ICE-ügynök tartózkodott. „A jelenlétük csak még nagyobb káoszt okozott” – mondta.

Brian O’Hara, a minneapolisi rendőrség vezetője azt mondta az agyonlőtt sofőrről, hogy „semmi nem utal arra, hogy bármilyen rendőrségi vizsgálat vagy intézkedés célpontja lett volna”. A rendőrfőnök az áldozatot „középkorú fehér nőként” jellemezte. Tina Smith demokrata szenátor szerint a nő „amerikai állampolgár” volt, míg Ilhan Omar demokrata képviselő közleményében azt írta, hogy az áldozat „jogi megfigyelőként” volt jelen, az odarendelt szövetségi ügynökök tevékenységét ellenőrizte.

Fotó: STEPHEN MATUREN/Getty Images via AFP

A helyi sajtó beszámolói szerint több százan tüntettek abban a városrészben, ahol a lövöldözés történt. A demonstrálók egy része sípokkal tiltakozott az ICE ellen, mások a rendőrökre kiabáltak.

Kristi Noem belbiztonsági miniszter egy, az esettől független texasi sajtótájékoztatón röviden kitért a lövöldözésre, és az incidenst „belföldi terrorcselekménynek” nevezte.

Minnesota állam demokrata kormányzója, Tim Walz is reagált az esetre: „Ne higgyenek ennek a propagandagépezetnek” – írta válaszul a Belbiztonsági Minisztérium egyik, a lövöldözésről szóló bejegyzésére. „Az állam gondoskodni fog arról, hogy teljes körű, tisztességes és gyors vizsgálat induljon, amely biztosítja az elszámoltathatóságot és az igazságszolgáltatást.”

