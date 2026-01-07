Aranyos! Extázisba estek a nyíregyházi jegesmedvebocsok a hótól

Ootek és Jorek boldog

Nézz magadba! Képes vagy annyira örülni BÁRMINEK, mint egyszeri nyíregyi bocs a hónak? Ahhoz, hogy a kérdésre becsületes választ adhass, nézd végig ezt a pár másodperces, ám annál lelkesítőbb videót, két nagyseggű emlős boldogságáról!

Háttérnek annyit fontos tudni, hogy ők még bocsok, így most láttak havat életükben először.

Ootek és Jorek novemberben voltak egyévesek, de még mindig nem vált belőlük unalmas, dolgozó, kispolgári, homlokráncolós jegesmedve. Azóta egyébként nagyon kikupálódtak, tavaly ősszel, amikor üres hordót kaptak ajándékba, még ilyen mocskos-barnás szőrük volt: