Az Alkotmánybíróság szerint teljességgel megalapozatlan hír, hogy az elnöki rendszerre való áttérésen dolgoznak

Külön közleményben cáfolta az Alkotmánybíróság, hogy az elnöki rendszerre történő áttérésen dolgoznának. Mint írták, ez az állítás „teljességgel megalapozatlan, hamis”.

Polt Péter volt legfőbb ügyész, az Alkotmánybíróság elnöke Fotó: Németh Dániel/444

Az Alkotmánybíróság azután adta ki a közleményt, hogy Magyar Péter az újévi beszédében többek között arról beszélt, hogy

„aki bármilyen módon szembefordul a magyar nép akaratával, legyen az akár köztársasági elnök, akár titkosszolga, akár alkotmánybíró, és részt vesz egy alkotmányos puccsban, az a legsúlyosabb következményekkel számolhat.

Erről hétfőn, az évindító sajtótájékoztatóján mi is megkérdeztük Magyart, amit itt lehet visszanézni:

A sajtótájékoztató estéjén pedig, az ATV Egyenes Beszéd című műsorában már arról beszélt, hogy szerinte az egy ilyen jel „ha az Alkotmánybíróság munkatársaitól azt kérték, hogy dolgozzák ki a lehetséges metódusokat az elnöki rendszerre való áttérésre, ha erre szükség lenne”. A Tisza elnöke erről szóló dokumentumot nem látott, de azt állítja, hallott erről azoktól az emberektől, akiktől ezt kérték.

Az elnöki rendszerre való áttérésről aznap Orbán Viktort is megkérdezték újságírók, amire a kormányfő azt válaszolta, hogy „nem készülök arra, hogy átadnám a hatalmat Sulyok Tamás köztársasági elnöknek, úgyhogy marad a mostani rendszer”.

Az Alkotmánybíróság szerdai közleményében azt írták, hogy „az Alkotmánybíróság feladata a hatályos Alaptörvény védelme, amely egyébként egy teljesen más államszervezeti rendszert tartalmaz”.