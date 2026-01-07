Az amerikaiak elfogták az orosz zászló alatt közlekedő olajszállító tartályhajót

Az amerikai parti őrség mintegy kéthetes üldözés után sikeresen feljutott az olajszállító tartályhajóra, amely megpróbálta elkerülni a Venezuela körüli részleges blokádot – írja egy amerikai tisztviselő alapján a New York Times. A parti őrség nem tapasztalt semmiféle ellenállást vagy ellenséges magatartást a legénység részéről.

Az Atlanti-óceán északi részén közlekedő hajó védelmére Oroszország legalább egy hadihajót küldött, de amikor az amerikaiak szerda délután felszálltak rá, orosz hajók nem tartózkodtak a közelben.

Az orosz állami média, a Russia Today videókat is közzétett arról, hogy egy amerikai katonai helikopter megközelítette a hajót:

A tartályhajó egy úgynevezett árnyékflotta része volt, amely az Egyesült Államok és más országok által bevezetett szankciókat megsértve szállított olajat Oroszország, Irán és Venezuela számára. Az amerikai parti őrség a múlt hónapban megpróbált felszállni az akkor még Bella 1 néven futó hajó fedélzetére a Karib-tengeren, amikor úgy vélték, hogy az Venezuelába tart. A hajó elfogására parancsot kaptak, mondván, az megsérti az amerikai szankciókat és iráni olajat szállít. Ekkor a hajó hirtelen irányt váltott, nevét Marinerára változtatta, és a guyanai zászlót lecserélte oroszra.

Az amerikaiak által elfogott hajó még márciusban. Fotó: Hakon Rimmereid/Hakon Rimmereid via REUTERS

A Kreml egyelőre nem kommentálta az orosz zászló alatt közlekedő olajszállító tartályhajóval szembeni amerikai műveletet. Kedden annyit közöltek, hogy teljes mértékben betartották a nemzetközi tengeri jog normáit. „Számunkra nem tisztázott okokból az amerikai és a NATO-erők fokozott és egyértelműen aránytalan figyelmet szentelnek az orosz hajónak, annak békés státusza ellenére. Elvárjuk, hogy a nyugati országok, amelyek elkötelezték magukat a nyílt tengeri hajózás szabadsága mellett, maguk is elkezdjék betartani ezt az elvet” – írták.