Életbe lépett a vörös kód, minden szociális intézménynek be kell fogadnia a hajléktalanokat

Valamennyi állami szerv teljes kapacitással dolgozik a rendkívüli havazás okozta helyzet felszámolásán, az operatív törzs az önkormányzatokat is erre kéri - mondta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője szerda reggeli budapesti sajtótájékoztatóján, az operatív törzs ülését követően. Fülöp Attila, a Belügyiminisztérium (BM) államtitkára bejelentette: reggel 8 órától életbe lépett a vörös kód riasztás.

Reggel 6 órakor megtartotta második ülését az operatív törzs a rendkívüli téli időjárás kezelésével kapcsolatban, és Pintér Sándor belügyminiszter meghallgatta a védekezésben érintett szervezetek vezetőinek a jelentését. A közútkezelő, a rendőrség, a mentőszolgálat, a katasztrófavédelem, a honvédség, a kórházak, a Volán és a MÁV teljes kapacitással dolgozik a helyzet kezelésén.

Ülésezik az operatív törzs Fotó: Belügyminisztérium/MTI/MTVA

A HungaroMet Zrt. vezetője arról számolt be, hogy kedd délután az eddigi 5-10 centiméteres hótakaróra plusz 10, helyenként 20-25 centiméter hó érkezett, így az ország túlnyomó részén 10-30 centiméteres hóréteg alakult ki. Keleten további 5-10 centiméter eshet, valamint szerda délután, este egy harmadik hullám is érkezik, ami elsősorban a déli és délkeleti országrészt fogja érinteni - ismertette Mukics Dániel tűzoltó ezredes.

Mindenki teszi a dolgát

Elzárt település sehol nincs az országban, a lakosság ellátása folyamatos és biztosított - hangzott el az MTI tudósítása szerint.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Gesztelynél egy négyszámjegyű útszakasz le van zárva.

Kedd délelőtt Szajolban egy csőtörés miatt 3863 fogyasztónál átmenetileg szünetelt a vízellátás,

Szegeden és Bordányban pedig a hajnali órákban kétezer fogyasztási helyen szünetelt az áramellátás.

Sándorfalván 205 fogyasztónál nincs áram, a szolgáltató dolgozik a hiba elhárításán.

Kisebb informatikai hiba miatt éjszaka regionálisan a 1818-as és a 1218-as közérdekű információs rendszer akadozott.

Kedden 202 tűzoltói beavatkozásra volt szükség, a havazás kezdete óta pedig összesen 323-ra. A hó súlya alatt kidőlt fák miatt, de jellemzen közúti balesetekhez riasztották a tűzoltókat. Akasztón egy családi ház teteje a hó súlya alatt beszakadt, három embernek kellett elhagynia az otthonát, ők rokonokhoz költöztek.

Kisbusz műszaki mentésén dolgoznak tûzoltók Fotó: Belügyminisztérium/MTI/MTVA

Hosszan sorolta a szóvivő, hogy mennyi ember munkálkodik a helyzet kezelésén:

654 tűzoltó 152 járművel dolgozik a rendkívüli havazás okozta helyzet felszámolásán, valamint önkéntes tűzoltók és önkéntes mentőszervezetek is részt vesznek a munkában; 40 ilyen szervezet dolgozik 200 emberrel és 58 járművel.

A rendőrség 285, havazással összefüggő közúti balesethez vonult ki, ezek közül egy volt halálos, 39 pedig személyi sérüléssel járt. 1656 rendőr 823 járművel vesz részt a munkában, 104 polgárőr segíti őket 40 járművel.

A rendőrök ritkán lakott településen egyedül élő időseket is ellenőriztek, és 68 alkalommal volt szükség segítségnyújtásra.

A Terrorelhárítási Központ és a honvédség speciális járműveit átcsoportosították azokra a területekre, ahol további havazás, hófúvás várható.

Az Országos Mentőszolgálat az elmúlt 24 órában 4 222 mentési feladatot látott el, ebből 1271 esetet a fővárosban. Tegnap országszerte 700 ember szenvedett valamilyen traumás sérülést, köztük egy mentőtechnikus is, aki a mentőkocsiból kiszállva elesett és eltörte a bokáját.

A kórházakban minden műtétet elvégeztek, az ügyeletes sürgősségi traumatológiai osztályok zavartalanul működnek, a járóbeteg-forgalom az ilyenkor szokásoshoz képest 21 százalékkal emelkedett.

A közúthálózaton 823 munkagép dolgozik, 91 ezer tonna útszóró só és 2 millió liter kalcium-klorid áll rendelkezésre a síkosságmentesítésre.

Mukics elmondta azt is, hogy a természetes vizek még nem alkalmasak a téli sportokra, több napon keresztül mínusz 10 Celsius-fokra lenne szükség ahhoz, hogy 10-12 centiméter vastag jég alakuljon ki, amely biztonsággal elbírja az ember súlyát. Csak ott szabad rámenni a jégre, ahol megmérték a jégvastagságot, és kijelölték a sportolásra alkalmas területet.

„Senkinek sem kell az utcán aludnia!”

Szerda reggel 8 órától életbe lépett a vörös kód riasztás, így a szociális intézményeknek feladatellátástól függetlenül kötelességük befogadni az időjárás miatt bajba jutott hajléktalanokat.

Fotó: Fülöp Attila/Facebook

Ezt Fülöp Attila, a BM gondoskodáspolitikáét felelős álamtitkára mondta, aki szerint a különleges körülmények között különleges intézkedésekre van szükség, a speciális eljárásrend idején a hajléktalanellátásban az élet védelme az első. A szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat attól függetlenül, hogy kiknek nyújt szolgáltatást. Emellett a vörös kód felhívja a társadalom figyelmét is a rendkívüli helyzetre. Azt kérte, aki bajba jutott hajléktalan embert lát, hívja az éjjel-nappal elérhető diszpécserszolgálatot, amely a jelzések alapján azonnal tud intézkedni.

Fülöp szerint a hajléktalanellátásban megfelelő mennyiségű férőhely áll rendelkezésre, a kihasználtság jelenleg 83,7 százalékos, senkinek nem kell a hidegben az éjszakát fedél nélkül töltenie. Akinek szüksége van rá, vegye igénybe a szolgáltatást - kérte. A vörös kód visszavonásig érvényes.