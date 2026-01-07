Fehér Ház: Grönland megszerzésére a hadsereg bevetése is opció

Nemsokára ősi amerikai föld lehet.

A Fehér Ház kedden megerősítette, hogy Donald Trump elnök többféle lehetőséget is vizsgál Grönland megszerzésére és ezek között ott van a katonai beavatkozás is - jelenti a Reuters hírügynökség. Trump szerint a szigetország megszerzése nemzetbiztonsági kérdés, a célja az USA ellenségeinek elrettentése az északi sarkvidéken. Maga Grönland vezetése többször is leszögezte, hogy nem kívánnak csatlakozni az Egyesült Államokhoz. Kedden több európai ország és Kanada vezetői is jelezték, hogy kiállnak Grönland függetlensége mellett. Ha az USA erővel próbálná magához csatolni Grönlandot régi katonai szövetségesétől, Dániától,, az szétrobbanthatná a NATO-t és tovább élezhetné a Trump-Amerika és Európa viszonyát.

Grönland annektálása régi álma Trumpnak, 2019-ben említette először, majd most a második elnökségének elején, aztán nem esett szó róla, míg Maduro sikeres elrablása fel nem lelkesítette az elnököt annyira, hogy újra felmelegítse az ötletet.

Egy, a Reuters hírügynökségnek név nélkül beszélő amerikai diplomata szerint Trump és közvetlen tanácsadói alapvetően két lehetőséget vizsgálnak: Grönland megvásárlását, illetve egy COFA-nak rövidített társulási szerződés (Compact of Free Association) megkötését a szigetországgal. Ilyen COFA-ja jelenleg három apró Csendes-óceáni szigetországnak, a Marshall-szigeteknek, Palaunak és a Mikronéziai Szövetségnek van az USA-val. A lényege az, hogy katonai bázisokért cserébe az USA gazdasági és katonai segítséget, valamint vízummentes beutazási lehetőséget biztosít.

Marco Rubio külügyminiszter a Wall Street Journal tudomása szerint hétfőn képviselőknek azt állította, hogy nem áll küszöbön a katonai invázió és az adminisztréáció célja a vásárlás letárgyalása Dániával.