Hajnalban elfogták a XIII. kerületben meggyilkolt nő feltételezett gyilkosát

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a rendőrségre kedd délután érkezett egy bejelentés, miszerint egy XIII. kerületi lakásban élő nőt két napja nem érnek el az ismerősei.

A bejárati ajtót a katasztrófavédelem munkatársai nyitották ki, a rendőrök pedig holtan találták a nőt. A nyomozók a szemle során idegenkezűségre utaló körülményeket tártak fel, a feltételezett elkövetőt azonosították, aki után hajtóvadászat indult.

A BRFK emberölés gyanúja miatt indított eljárást, és

a feltételezett elkövetőt szerda hajnalban elfogták.

A 33 éves férfit 1 óra körül kapták el a XIX. kerületben, elszámoltatása jelenleg is tart – írja a police.hu.