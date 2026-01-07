Helyreállt az áramszolgáltatás Berlinben, ahol egy szélsőbaloldali aktivista csoport miatt tízezrek maradtak több napig áram nélkül a hidegben

Szerdán teljeskörűen helyreállt az áramszolgáltatást Berlin délnyugati részén, miután több tízezer háztartás maradt áram nélkül napokig – írja a Reuters. Ez volt a leghosszabb áramszünet a német fővárosban a második világháború óta.

Fotó: SEBASTIAN GOLLNOW/dpa Picture-Alliance via AFP

Több tízezer berlini háztartásban ment el az áram múlt hét szombaton, miközben a német fővárosban éppen enyhe mínuszok voltak, és esett a hó. A rendőrség gyújtogatás miatt kezdett el nyomozni az áramkimaradás kapcsán, azóta pedig a szélsőbaloldali Volcano nevű aktivista csoport vállalta magára az akciót.

A berlini áramszolgáltató közleménye szerint több nagyfeszültségű vezeték is megsérült, a javításhoz pedig ki kellett ásni a kábelt a földből és újra kellett rakni, amit a fagyos időjárás is nehezített. Amíg tartottak a munkálatok, a segítségnyújtásba a német hadsereget is bevonták, mivel a hosszan tartó áramszünet nemcsak az elektromos ellátást, hanem a mobiltelefon-hálózatokat, a fűtést és a vasúti közlekedést is érintette.

A tartós fennakadások után több politikus is nagyobb beruházásokat sürgetett Berlin infrastruktúrájának védelmére, különösen annak fényében, hogy a belső elhárítás már korábban figyelmeztetett a baloldali szélsőségesek jelentette kockázatok növekedésére.