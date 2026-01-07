Hó alatt az ország

Cikkünk frissül

Az előrejelzések tegnap este arról szóltak, hogy a délelőtti órákig általában 10-20 centiméter hó hullhat. Én nem vittem magammal centit, de azt el tudom mondani, hogy a budapesti belvárosban

rohadt sok hó van, remekül néz ki a város.

Van is erről az egzotikus helyzetről egy remek képgalériánk!

Karácsonyi hangulat a 444 szerkesztőségénél szerda hajnalban Fotó: urfip/444.hu

És még folytatódik

A HungaroMet szerint a késő délutáni, esti óráktól dél felől újabb csapadékzóna érkezik, mely várhatóan a Tiszántúlon, Borsod térségében, illetve a Tisza vonalában okozhat újabb havazást. Keleten ebből csütörtök reggelig jelentős mennyiségű, 10-20 cm friss hó várható, lokálisan ennél több is hullhat. Esetleg a Duna-Tisza közének keleti felét, déli határvidéket is érintheti a csapadékzóna, arrafelé 5 cm hó sem kizárt. Másutt az országban legfeljebb hószállingózás, kisebb havazás fordulhat elő.

Délutánig a Dunántúl nyugati felén az élénk, erős északi szél hófúvást okozhat. A Bakony térségében az erős szél magasabb hótorlaszokat emelhet. Emellett északkeleten, a Bodrogközben késő délelőttig erős, olykor viharos széllökések előfordulhatnak, amelyek ott is komolyabb hótorlaszokat emelhetnek. Délutánra kissé veszíthet erejéből a légmozgás, de néhol élénk, erős lökések még lehetnek. Csütörtökre virradó éjszaka viszont egyre nagyobb területen erőre kap a szél, ekkortól már nagy területen alakulhat ki hófúvás az országban.

Hókotró halad Nagykanizsa és Galambok között Fotó: Varga György/MTI/MTVA

Hófúvás veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki Veszprém megye egyes járásaira a HungaroMet Zrt. kedd este, majd késő este Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egyes járásaira is.

Közlekedési problémák

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren és környékén is erősen havazik, több járat biztonsági megfontolásokból a csapadék intenzitásának csökkenését várja, így késések vagy járattörlések is előfordulhatnak a következő órákban - közölte a Budapest Airport. Kedden késő este kiadott közleményük szerint a repülőtéren a legmagasabb szintű havas készültség van érvényben, nagy erőkkel, folyamatosan takarítják a futópályákat, gurulóutakat és előtereket.

Az erős havazás miatt azonban a repülőgépek jégtelenítése lelassult, több járat is biztonsági megfontolásokból a csapadék intenzitásának csökkenését várja. Egyes járatok esetében késések vagy járattörlések is előfordulhatnak a következő órákban, ezért kérik az utasok türelmét és megértését - áll a közleményben.

Reggel 6-kor csak néhány járat mellett szerepel, hogy törölve.

Európa-szerte több száz járatot töröltek, több ezer utas rekedt a párizsi és az amszterdami repülőtereken, és a zavarok várhatóan szerdán is folytatódnak.

Fotó: Németh Dániel/444

A havazás miatt a szlovén hatóságok kedd este ideiglenesen lezárták a kamionforgalom elől a magyar-szlovén határátkelőket, ezért a rendőrök parkolókba terelik a teherjárműveket.

Kedden késő este sorra jöttek a balesetekről szóló hírek: