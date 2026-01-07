Kiskorú sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt ítéltek el egy volt politikust

Szerdán 14. életévét be nem töltött személlyel szemben elkövetett szexuális erőszak és gyermekpornográfia miatt jogerősen hat évre ítélte a Kaposvári Törvényszék az egykori LMP-s politikust, K. Gábort – írja a Magyar Nemzet.

A Blikk korábbi cikke szerint K. Gábor a 2014-es országgyűlési választáson még a Negyedik Köztársaság Párt (4K!) jelöltjeként mérettette meg magát Somogy 2. számú választókerületében, korábban pedig két cikluson keresztül volt nagyatádi önkormányzati képviselő. 2017-ben aztán már az LMP mutatta be mint képviselőjelöltjét, ám 2018 januárjában a párt azt közölte, mégsem őt indítják az áprilisi országgyűlési választáson, az okokról azonban nem adtak tájékoztatást.

A párt akkor 2023-as, a 24.hu-hoz eljuttatott közleményében azt írta, hogy a politikusnak semmilyen jogviszonya nincs az LMP–vel, az említett személlyel kapcsolatban nem állnak, a korábbi Somogy megyei tag tagsági jogviszonya 2017-ben megszűnt. Az LMP elítél minden gyermekek ellen elkövetett bűncselekményt, és a lehető legszigorúbb büntetés kiszabását támogatja az ilyen esetekben.”

A rendőrség közlése szerint az egykori politikus 2022 decemberében az egyik családtagon keresztül ismerkedett meg a 13 éves sértettel. A férfi ezután a kiskorú fiúval és a családjával egyaránt bizalmi kapcsolatot épített ki, így a szülők jóváhagyásával tartotta a kapcsolatot a gyerekkel.

K. Gábor azonban a kialakított hatalmi, befolyási viszonyával visszaélve 2023 februárjában a gépkocsijába csalta a beleegyezési korhatárt még be nem töltött sértettet, majd egy félreeső helyre hajtott, ahol szexuális cselekményt végzett vele. A férfi telefonján, illetve a számítógépén találtak pedofiltartalmakat, ezért ítélték el gyermekpornográfia miatt is.