Rengeteg új arcot küld a Fidesz a budapesti választókerületekbe, az űrbiztost és Németh Balázst is bevetik

POLITIKA
Kedd este, Orbán Viktor beszéde után jelentették be a budapesti választókerületekben induló fideszes képviselő-jelölteket. A 2022-es választáson 18 fővárosi körzetből 17-et elvesztő kormánypárt szinte teljes sorcserét hajtott végre, a 2022-es jelöltek közül csak négyen próbálkozhatnak újra. A miniszterelnök a kedvezőtlen előzmények ellenére kifejezetten optimistán nyilatkozott a jelöltbemutatón, azt mondta, esélyük van rá, hogy nemcsak vidéken, hanem Budapesten is győzzenek.

Választókerületenként összeszedtük, hogy kiket indít a Fidesz, és a kormánypárti jelölteknek kikkel kell majd megküzdeniük. Mivel a legutóbbi választás óta újrarajzolták a választókerületi határokat, Budapesten 18 helyett már csak 16 képviselő szerezhet mandátumot.

Az újrarajzolt budapesti választókerületek
Fotó: Nemzeti Választási Iroda
  • 1-es választókerület (I–V–VI–VII–XI–XII. kerület): Fazekas Csilla

Fazekas Csilla a Fidesz I. kerületi alpolgármestere, aki a 2024-es önkormányzati választáson 41 százalékos eredménnyel szerzett egyéni mandátumot a kerületben. Korábban azzal került be az országos hírekbe, hogy úgy nyert meg 60 szavazattal egy 2023-as időközi választást, hogy nem sokkal a választás előtt fidelitasosok és rokonaik jelentkeztek be egy I. kerületi magánklinika címére, ahonnan a választás után ki is jelentkeztek.

A Tisza a választókerületben Tanács Zoltánt indítja, aki a párt szakpolitikai programjának kidolgozását és a kormányzásra való felkészülést vezeti.

Budapest 01

I–V–VI–VII–XI–XII. kerület ma 13:36
Átrajzolt kerület Ennek a választókerületnek módosultak a határai. Az aktuális határokat megnézheted ebben a cikkünkben.
Fontos jelöltek
  1. Fazekas Csilla
    Fazekas Csilla
    FIDESZ
  2. Tanács Zoltán
    Tanács Zoltán
    Tisza
  3. Nagy Attila
    Nagy Attila
    Mi Hazánk
  4. Herfort Marietta
    Herfort Marietta
    DK
Feltételezett erőviszonyok
Ellenzéki Inkább
ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább
fideszes Fideszes
A korábbi választások eredménye alapján.
  • 2-es választókerület (V–VIII–IX. kerület): Ferencz Orsolya

Ferencz Orsolya 2023 óta listás parlamenti képviselő, de leginkább űrkutatásért felelős miniszteri biztosként ismert. A 2024-es önkormányzati kampányban fideszes főpolgármester-jelöltként is felmerült a neve, Tarlós István ki is állt mellette. Végül azonban Szentkirályi Alexandra lett a jelölt, aki az utolsó pillanatban visszalépett Vitézy Dávid javára.

Ferencz Orsolya
Fotó: Németh Dániel/444

A Tisza a választókerületben a párt egyik legismertebb arcát, Bódis Krisztát indítja.

A körzetben elindul Csárdi Antal parlamenti képviselő is. A volt LMP-s politikus 2018-ban és 2022-ben is egyéni mandátumot szerzett a belvárosi választókerületben.

Budapest 02

V–VIII–IX. kerület ma 13:36
Átrajzolt kerület Ennek a választókerületnek módosultak a határai. Az aktuális határokat megnézheted ebben a cikkünkben.
Fontos jelöltek
  1. Ferencz Orsolya
    Ferencz Orsolya
    FIDESZ
  2. Bódis Kriszta
    Bódis Kriszta
    Tisza
  3. Csárdi Antal
    Csárdi Antal
    független
  4. Halmai Richárd
    Halmai Richárd
    DK
Feltételezett erőviszonyok
Ellenzéki Inkább
ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább
fideszes Fideszes
A korábbi választások eredménye alapján.
  • 3-as választókerület (XI–XII. kerület): Steiner Attila

Steiner Attila hegyvidéki jelöltsége sokáig lógott a levegőben. Az energetikáért felelős államtitkár tavaly márciusban intenzíven támadni kezdte Magyar Pétert, Gulyás Gergely pedig nem sokkal később azt mondta, hogy ő lesz Magyar Péter ellenfele a hegyvidéki választókerületben. Steiner azonban júliusban Tusványoson azt mondta a 444-nek, ez még kérdéses. Az októberi Békemeneten viszont már arról beszélt a 444-nek, hogy bár csak januárban lesz végleges döntés a kérdésben, úgy készül, hogy ő lesz Magyar Péter ellenfele. Indulása azután vált egyértelművé, hogy decemberben egy férfi sziluettet ábrázoló, „Ki az a Steiner Attila?” feliratú plakátok jelentek meg a XII. kerületben.

Steiner Attila
Fotó: Kristóf Balázs/444

A Tisza a választókerületben Magyar Pétert indítja, aki előválasztás nélkül, automatikusan lett a párt jelöltje. A választókerület parlamenti képviselője, a momentumos Hajnal Miklós már korábban bejelentette, hogy visszalép a Tisza javára.

Budapest 03

XI–XII. kerület ma 13:36
Átrajzolt kerület Ennek a választókerületnek módosultak a határai. Az aktuális határokat megnézheted ebben a cikkünkben.
Fontos jelöltek
  1. Steiner Attila
    Steiner Attila
    FIDESZ
  2. Magyar Péter
    Magyar Péter
    Tisza
  3. Dr. Grundtner András
    Dr. Grundtner András
    Mi Hazánk
  4. Gréczy Zsolt
    Gréczy Zsolt
    DK
Feltételezett erőviszonyok
Ellenzéki Inkább
ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább
fideszes Fideszes
A korábbi választások eredménye alapján.
  • 4-es választókerület (II–III. kerület): Fülöp Attila

Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár tavaly március óta ül a parlamentben, miután megkapta a Magyar Nemzeti Bank elnöki pozíciójába távozó Varga Mihály mandátumát. Fülöp az elmúlt másfél évben többször is összetűzésbe került a gyermekotthonokat látogató Magyar Péterrel. Legemlékezetesebb találkozásuk 2024 decemberében volt, amikor Menczer Tamással hármasban a magyar politikatörténet legszürreálisabb jelenetét hozták össze egy pécsi gyermekotthon előtt.

A Tisza a választókerületben Koncz Áron jogászt indítja, aki jelenleg turisztikai vállalkozóként dolgozik. Az ő cége üzemelteti a várba turistákat szállító nyitott terű kisbuszokat.

Ebben a körzetben Tordai Bence a jelenlegi országgyűlési képviselő, aki újra elindul.

Budapest 04

VI–XIII. kerület ma 13:36
Átrajzolt kerület Ennek a választókerületnek módosultak a határai. Az aktuális határokat megnézheted ebben a cikkünkben.
Fontos jelöltek
  1. Fülöp Attila
    Fülöp Attila
    FIDESZ
  2. Dr. Koncz Áron
    Dr. Koncz Áron
    Tisza
  3. Tordai Bence
    Tordai Bence
    független
  4. Hegyesi Beáta
    Hegyesi Beáta
    DK
Feltételezett erőviszonyok
Ellenzéki Inkább
ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább
fideszes Fideszes
A korábbi választások eredménye alapján.
  • 5-ös választókerület (VI-XIII. kerület): Kovács Balázs Norbert

Kovács Balázs Norbert egyike annak a négy jelöltnek, akik a 2022-es választáson is indultak. Kovács akkor a VI. és VII. kerületeket magába foglaló választókörzetben 38 százalékos eredményt ért el, így második lett a DK-s Oláh Lajos mögött, 13,5 százalékkal lemaradva. Az új beosztás szerint a választókerülethez került Újlipótváros, Vizafogó és Angyalföld egy része, Erzsébetváros pedig másik körzethez került át.

A Tisza a választókerületben Weigand Istvánt indítja, aki húsz éven át szolgált határőrként és rendőrtisztként, négy éve pedig saját asztalos vállalkozását vezeti.

A körzetben valószínűleg elindul Hiszékeny Dezső parlamenti képviselő is. Az MSZP-s politikus 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben is egyéni mandátumot szerzett az angyalföldi választókerületben, legutóbb a szavazatok 60,5 százalékát szerezte meg. Hiszékeny tavaly októberben azt mondta, egyelőre nem tervez visszalépni, azóta pedig nem kaptunk ezzel ellentétes tájékoztatást az MSZP-től.

Budapest 05

VI–XIII. kerület ma 13:36
Átrajzolt kerület Ennek a választókerületnek módosultak a határai. Az aktuális határokat megnézheted ebben a cikkünkben.
Fontos jelöltek
  1. Kovács Balázs Norbert
    Kovács Balázs Norbert
    FIDESZ
  2. Weigand István
    Weigand István
    Tisza
  3. Hiszékeny Dezső
    Hiszékeny Dezső
    MSZP
  4. Keszthelyi Dorottya
    Keszthelyi Dorottya
    DK
Feltételezett erőviszonyok
Ellenzéki Inkább
ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább
fideszes Fideszes
A korábbi választások eredménye alapján.
  • 6-os választókerület (VII–VIII–XIV–XV. kerület): Radics Béla

Radics Béla a Fővárosi Közgyűlés és az erzsébetvárosi képviselő-testület tagja. A fiatal politikus az egyik legaktívabb fideszes képviselő a fővárosi Közgyűlésben, rendszeresen provokálja a tiszás politikusokat. Performanszai sokszor emlékezetesre sikerülnek, a tavaly novemberi ülésen például egy gázórát vitt a Tisza-frakciónak.

Radics Béla
Fotó: Kristóf Balázs/444

A Tisza a választókerületben Velkey György Lászlót, Magyar Péter kabinetfőnökét indítja.

Ez a választókerület Hadházy Ákos független parlamenti képviselő körzete. Hadházy többször elmondta, hogy mindenképpen elindul a választáson.

Budapest 06

VII–VIII–XIV–XV. kerület ma 13:36
Átrajzolt kerület Ennek a választókerületnek módosultak a határai. Az aktuális határokat megnézheted ebben a cikkünkben.
Fontos jelöltek
  1. Radics Béla
    Radics Béla
    FIDESZ
  2. Velkey György László
    Velkey György László
    Tisza
  3. Hadházy Ákos
    Hadházy Ákos
    független
  4. Dr. Komáromi Zoltán
    Dr. Komáromi Zoltán
    DK
Feltételezett erőviszonyok
Ellenzéki Inkább
ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább
fideszes Fideszes
A korábbi választások eredménye alapján.
  • 7-es választókerület (VIII-X-XIV. kerület): D. Kovács Róbert Antal

D. Kovács Róbert Antal a X. kerület polgármestere. A kerületet 2010 óta vezeti, a 2024-es önkormányzati választáson 49 százalékos eredménnyel nyert.

A Tisza a választókerületben Trentin Balázst, a párt fontos háttéremberét indítja. Trentin korábban amiatt került be a hírekbe, mert kiderült, hogy cége 2022-ben kizárólag a Magyar Péter által vezetett Diákhitel Központtól jutott bevételhez.

A körzetben újraindul Arató Gergely parlamenti képviselő. A DK-s politikus 2022-ben közös ellenzéki jelöltként, 46 százalékos eredménnyel nyert a választókerületben. Közte és a fideszes jelölt között 1708 szavazat volt a különbség.

Budapest 07

VIII–X–XVI. kerület ma 13:36
Átrajzolt kerület Ennek a választókerületnek módosultak a határai. Az aktuális határokat megnézheted ebben a cikkünkben.
Fontos jelöltek
  1. D. Kovács Róbert Antal
    D. Kovács Róbert Antal
    FIDESZ
  2. Trentin Balázs
    Trentin Balázs
    Tisza
  3. Czeglédi János
    Czeglédi János
    Mi Hazánk
  4. Arató Gergely
    Arató Gergely
    DK
Feltételezett erőviszonyok
Ellenzéki Inkább
ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább
fideszes Fideszes
A korábbi választások eredménye alapján.
  • 8-as választókerület (IX–XVIII–XIX. kerület): Tarnai Richárd

Tarnai Richárd egy igazi visszatérő. A 2010-es választáson ugyanis egyszer már szerzett egyéni mandátumot Kispesten. Tarnai 2011 óta Pest megye főispánja, korábbi nevén kormánymegbízottja. 2000 és 2002 között a szociális és családügyi minisztériumban dolgozott, majd a Fidesz parlamenti frakciójának munkatársa lett, 2006 és 2010 között pedig Harrach Péter kabinetfőnöke volt.

Tarnai Richárd
Fotó: Facebook/Tarnai Richárd

A Tisza a választókerületben Virágh Gabriella orvost indítja.

A körzetben elindul Kunhalmi Ágnes parlamenti képviselő is. Bár az MSZP-s politikus jelenleg a XVIII. kerületet képviseli, a körzetek újrarajzolása miatt úgy döntött, hogy ebben a választókerületben indul el.

Budapest 08

IX–XVIII–XIX. kerület ma 13:36
Átrajzolt kerület Ennek a választókerületnek módosultak a határai. Az aktuális határokat megnézheted ebben a cikkünkben.
Fontos jelöltek
  1. Tarnai Richárd
    Tarnai Richárd
    FIDESZ
  2. Dr. Virágh Gabriella
    Dr. Virágh Gabriella
    Tisza
  3. Kunhalmi Ágnes
    Kunhalmi Ágnes
    MSZP
  4. Ternyák András
    Ternyák András
    DK
Feltételezett erőviszonyok
Ellenzéki Inkább
ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább
fideszes Fideszes
A korábbi választások eredménye alapján.
  • 9-es választókerület (IX–XI–XX–XXI. kerület): Király Nóra

Király Nóra az egymás után három választást elveszítő Németh Szilárdot váltja, mint csepeli fideszes képviselő-jelölt. Király korábban volt újbudai alpolgármester és újbudai polgármester-jelölt is. A 2024-es választáson azonban kikapott a DK-s László Imrétől.

A Tisza a választókerületben Kátai-Németh Vilmos ügyvédet, látássérült aikidómestert indítja.

Ez a választókerület Szabó Szabolcs független parlamenti képviselő körzete. Szabó 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben is győzött, a 444-nek adott nyári interjújában pedig kijelentette, hogy ezúttal is elindul a választáson. Azt mondta, döntetlenközeli helyzet van, vagy ő nyer, vagy a tiszás jelölt.

Budapest 09

IX–XI–XX–XXI. kerület ma 13:36
Átrajzolt kerület Ennek a választókerületnek módosultak a határai. Az aktuális határokat megnézheted ebben a cikkünkben.
Fontos jelöltek
  1. Király Nóra
    Király Nóra
    FIDESZ
  2. Dr. Kátai-Németh Vilmos
    Dr. Kátai-Németh Vilmos
    Tisza
  3. Szabó Szabolcs
    Szabó Szabolcs
    független
  4. Vadai Attila
    Vadai Attila
    DK
Feltételezett erőviszonyok
Ellenzéki Inkább
ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább
fideszes Fideszes
A korábbi választások eredménye alapján.
  • 10-es választókerület (XI-XXII. kerület): Kocsondi Márk

Kocsondi Márk a Fidesz nagyöregjét, Németh Zsoltot váltja a körzetben. A fiatal politikus a 2024-es önkormányzati választáson szerzett egyéni mandátumot a XXII. kerületben, miután 41 szavazattal megelőzte az ellenzéki összefogás jelöltjét.

A Tisza a választókerületben Kulcsár Krisztiánt indítja. A volt vívó világbajnoki címet és olimpiai ezüstérmet is szerzett, és volt a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke is. Négy éve a XXII. kerületben a momentumos Tóth Endre nyert, aki nem indul újra.

Budapest 10

XI–XXII. kerület ma 13:36
Átrajzolt kerület Ennek a választókerületnek módosultak a határai. Az aktuális határokat megnézheted ebben a cikkünkben.
Fontos jelöltek
  1. Kocsondi Márk
    Kocsondi Márk
    FIDESZ
  2. Kulcsár Krisztián
    Kulcsár Krisztián
    Tisza
  3. Novák Előd
    Novák Előd
    Mi Hazánk
  4. Molnár Gyula
    Molnár Gyula
    DK
Feltételezett erőviszonyok
Ellenzéki Inkább
ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább
fideszes Fideszes
A korábbi választások eredménye alapján.
  • 11-es választókerület (III. kerület): Gyepes Ádám

Gyepes Ádám III. kerületi önkormányzati képviselő. A 2024-es választáson egyéni körzetében nem szerzett mandátumot, így kompenzációs listáról jutott a képviselő-testületbe.

A Tisza a választókerületben Boda Nikoletta közgazdászt indítja.

A körzetben újraindul Szabó Tímea parlamenti képviselő. A Párbeszéd politikusa 2018-ban és 2022-ben is nyert a választókerületben.

Budapest 11

III. kerület ma 13:36
Átrajzolt kerület Ennek a választókerületnek módosultak a határai. Az aktuális határokat megnézheted ebben a cikkünkben.
Fontos jelöltek
  1. Gyepes Ádám
    Gyepes Ádám
    FIDESZ
  2. Boda Nikoletta
    Boda Nikoletta
    Tisza
  3. Szabó Tímea
    Szabó Tímea
    független
  4. Nagy Richárd György
    Nagy Richárd György
    DK
Feltételezett erőviszonyok
Ellenzéki Inkább
ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább
fideszes Fideszes
A korábbi választások eredménye alapján.
  • 12-es választókerület (IV-XIII. kerület): Zsigmond Barna Pál

Zsigmond Barna Pál 2018 óta parlamenti képviselő, 2023 óta az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára. 2017 és 2018 között Újpest alpolgármestere volt.

Zsigmond Barna Pál
Fotó: Németh Dániel/444

A Tisza a választókerületben Jakab Zsuzsannát indítja, aki a Fővárosi Közgyűlés Emberi Erőforrások Bizottságának Tisza által delegált külső tagja.

Ez a választókerület a DK-s Varju László körzete. Varjut a márciusi időközi választáson harmadszor választották meg képviselőnek.

Budapest 12

IV–XIII. kerület ma 13:36
Átrajzolt kerület Ennek a választókerületnek módosultak a határai. Az aktuális határokat megnézheted ebben a cikkünkben.
Fontos jelöltek
  1. Zsigmond Barna Pál
    Zsigmond Barna Pál
    FIDESZ
  2. Dr. Jakab Zsuzsanna
    Dr. Jakab Zsuzsanna
    Tisza
  3. Balog Csaba
    Balog Csaba
    Mi Hazánk
  4. Varju László
    Varju László
    DK
Feltételezett erőviszonyok
Ellenzéki Inkább
ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább
fideszes Fideszes
A korábbi választások eredménye alapján.
  • 13-as választókerület (IV-XV. kerület): Németh Balázs

Németh Balázs talán a legismertebb az új fideszes jelöltek közül. Németh előbb a TV2-nél dolgozott, majd évekig az M1 híradó műsorvezetője volt. Politikai véleményét bemondóként is többször felvállalta. Egyik bevezetője annyira fideszesre sikerült, hogy még a Médiatanács is megbüntette. Tévés karrierjét az atlétikai világbajnokság miatt hagyta el, 2022-ben kinevezték a 2023-as budapesti vb-t szervező cég vezérigazgatójává. Bár a verseny után arról is pletykáltak, hogy a Fidesz főpolgármester-jelöltje lehet a 2024-es önkormányzati választáson, végül Szentkirályi Alexandra (majd Vitézy Dávid) lett a befutó. Németh 2025 márciusa óta a Fidesz-frakció szóvivője. Újpalotai kampányát annyira komolyan vette, hogy miután kikerültek az internetre a tiszások adatai, videót forgatott egy aktivista háza előtt.

Németh Balázs
Fotó: Németh Dániel/444

A Tisza a választókerületben Müller Anna matematika-kémia szakos tanárt indítja.

A körzetben újraindul Barkóczi Balázs parlamenti képviselő. A DK-s politikus 2022-ben az ellenzéki összefogás jelöltjeként, 45 százalékos eredménnyel nyert.

Budapest 13

IV–XV. kerület ma 13:36
Átrajzolt kerület Ennek a választókerületnek módosultak a határai. Az aktuális határokat megnézheted ebben a cikkünkben.
Fontos jelöltek
  1. Németh Balázs
    Németh Balázs
    FIDESZ
  2. Müller Anna
    Müller Anna
    Tisza
  3. Bartal András
    Bartal András
    Mi Hazánk
  4. Barkóczi Balázs
    Barkóczi Balázs
    DK
Feltételezett erőviszonyok
Ellenzéki Inkább
ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább
fideszes Fideszes
A korábbi választások eredménye alapján.
  • 14-es választókerület (X–XVI–XVIII. kerület): Szatmáry Kristóf

Szatmáry Kristóf egyike annak a négy jelöltnek, akik a 2022-es választáson is indultak. Akkor nagyon szoros versenyben, kevesebb mint 400 szavazattal kapott ki Vajda Zoltántól. Szatmáry 2006 óta parlamenti képviselő, a XVI. kerületben többször is egyéni mandátumot szerzett.

A Tisza a választókerületben Szabó Alexandra orvost indítja.

A körzetben újraindul Vajda Zoltán parlamenti képviselő, aki 2022-ben az ellenzéki összefogás jelöltjeként verte meg Szatmáry Kristófot.

Budapest 14

X–XVI–XVIII. kerület ma 13:36
Átrajzolt kerület Ennek a választókerületnek módosultak a határai. Az aktuális határokat megnézheted ebben a cikkünkben.
Fontos jelöltek
  1. Szatmáry Kristóf
    Szatmáry Kristóf
    FIDESZ
  2. Dr. Szabó Alexandra
    Dr. Szabó Alexandra
    Tisza
  3. Vajda Zoltán
    Vajda Zoltán
    független
  4. Kocsis-Cake Olivio
    Kocsis-Cake Olivio
    DK
Feltételezett erőviszonyok
Ellenzéki Inkább
ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább
fideszes Fideszes
A korábbi választások eredménye alapján.
  • 15-ös választókerület (XVII–XVIII. kerület): Dunai Mónika

Dunai Mónika volt az egyetlen fideszes, aki 2022-ben győzni tudott Budapesten. A rákosmenti választókerületben 2014-ben és 2018-ban is nyert.

Dunai Mónika
Fotó: Németh Dániel/444

A Tisza a választókerületben Porcher Áron közgazdászt, a Tisza egyik fővárosi képviselőjét indítja.

Budapest 15

XVII–XVIII. kerület ma 13:36
Átrajzolt kerület Ennek a választókerületnek módosultak a határai. Az aktuális határokat megnézheted ebben a cikkünkben.
Fontos jelöltek
  1. Dunai Mónika
    Dunai Mónika
    FIDESZ
  2. Porcher Áron
    Porcher Áron
    Tisza
  3. Somogyiné Hatvani Zsuzsanna
    Somogyiné Hatvani Zsuzsanna
    Mi Hazánk
  4. Gy. Németh Erzsébet
    Gy. Németh Erzsébet
    DK
Feltételezett erőviszonyok
Ellenzéki Inkább
ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább
fideszes Fideszes
A korábbi választások eredménye alapján.
  • 16-os választókerület (XVIII–XX–XXIII. kerület): Földesi Gyula

Földesi Gyulát sem cserélte le a Fidesz, illetve Orbán Viktor. Bár még csak 42 éves, igazi veteránnak számít, hiszen már a 2006-os választáson is elindult. 2010 és 2014 között parlamenti képviselő volt, azóta viszont háromszor kapott ki az MSZP-s Hiller Istvántól a pesterzsébeti körzetben.

A Tisza a választókerületben Tarr Zoltánt, a párt alelnökét, európai parlamenti képviselőjét indítja.

A körzetben újraindul Hiller István, aki 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben is nyert.

Budapest 16

XVIII–XX–XXIII. kerület ma 13:36
Átrajzolt kerület Ennek a választókerületnek módosultak a határai. Az aktuális határokat megnézheted ebben a cikkünkben.
Fontos jelöltek
  1. Földesi Gyula
    Földesi Gyula
    FIDESZ
  2. Tarr Zoltán
    Tarr Zoltán
    Tisza
  3. Hiller István
    Hiller István
    MSZP
  4. Bányai Amir Attila
    Bányai Amir Attila
    DK
Feltételezett erőviszonyok
Ellenzéki Inkább
ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább
fideszes Fideszes
A korábbi választások eredménye alapján.

A cím feletti grafikát Kovács Bendegúz készítette.

