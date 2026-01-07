Rengeteg új arcot küld a Fidesz a budapesti választókerületekbe, az űrbiztost és Németh Balázst is bevetik

Kedd este, Orbán Viktor beszéde után jelentették be a budapesti választókerületekben induló fideszes képviselő-jelölteket. A 2022-es választáson 18 fővárosi körzetből 17-et elvesztő kormánypárt szinte teljes sorcserét hajtott végre, a 2022-es jelöltek közül csak négyen próbálkozhatnak újra. A miniszterelnök a kedvezőtlen előzmények ellenére kifejezetten optimistán nyilatkozott a jelöltbemutatón, azt mondta, esélyük van rá, hogy nemcsak vidéken, hanem Budapesten is győzzenek.

Választókerületenként összeszedtük, hogy kiket indít a Fidesz, és a kormánypárti jelölteknek kikkel kell majd megküzdeniük. Mivel a legutóbbi választás óta újrarajzolták a választókerületi határokat, Budapesten 18 helyett már csak 16 képviselő szerezhet mandátumot.

1-es választókerület (I–V–VI–VII–XI–XII. kerület): Fazekas Csilla

Fazekas Csilla a Fidesz I. kerületi alpolgármestere, aki a 2024-es önkormányzati választáson 41 százalékos eredménnyel szerzett egyéni mandátumot a kerületben. Korábban azzal került be az országos hírekbe, hogy úgy nyert meg 60 szavazattal egy 2023-as időközi választást, hogy nem sokkal a választás előtt fidelitasosok és rokonaik jelentkeztek be egy I. kerületi magánklinika címére, ahonnan a választás után ki is jelentkeztek.

A Tisza a választókerületben Tanács Zoltánt indítja, aki a párt szakpolitikai programjának kidolgozását és a kormányzásra való felkészülést vezeti.

Budapest 01 I–V–VI–VII–XI–XII. kerület ma 13:36 Átrajzolt kerület Ennek a választókerületnek módosultak a határai. Az aktuális határokat megnézheted ebben a cikkünkben. Fontos jelöltek Fazekas Csilla FIDESZ Tanács Zoltán Tisza Nagy Attila Mi Hazánk Herfort Marietta DK Feltételezett erőviszonyok Ellenzéki Inkább

ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább

fideszes Fideszes A korábbi választások eredménye alapján.

2-es választókerület (V–VIII–IX. kerület): Ferencz Orsolya

Ferencz Orsolya 2023 óta listás parlamenti képviselő, de leginkább űrkutatásért felelős miniszteri biztosként ismert. A 2024-es önkormányzati kampányban fideszes főpolgármester-jelöltként is felmerült a neve, Tarlós István ki is állt mellette. Végül azonban Szentkirályi Alexandra lett a jelölt, aki az utolsó pillanatban visszalépett Vitézy Dávid javára.

Ferencz Orsolya Fotó: Németh Dániel/444

A Tisza a választókerületben a párt egyik legismertebb arcát, Bódis Krisztát indítja.

A körzetben elindul Csárdi Antal parlamenti képviselő is. A volt LMP-s politikus 2018-ban és 2022-ben is egyéni mandátumot szerzett a belvárosi választókerületben.

Budapest 02 V–VIII–IX. kerület ma 13:36 Átrajzolt kerület Ennek a választókerületnek módosultak a határai. Az aktuális határokat megnézheted ebben a cikkünkben. Fontos jelöltek Ferencz Orsolya FIDESZ Bódis Kriszta Tisza Csárdi Antal független Halmai Richárd DK Feltételezett erőviszonyok Ellenzéki Inkább

ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább

fideszes Fideszes A korábbi választások eredménye alapján.

3-as választókerület (XI–XII. kerület): Steiner Attila

Steiner Attila hegyvidéki jelöltsége sokáig lógott a levegőben. Az energetikáért felelős államtitkár tavaly márciusban intenzíven támadni kezdte Magyar Pétert, Gulyás Gergely pedig nem sokkal később azt mondta, hogy ő lesz Magyar Péter ellenfele a hegyvidéki választókerületben. Steiner azonban júliusban Tusványoson azt mondta a 444-nek, ez még kérdéses. Az októberi Békemeneten viszont már arról beszélt a 444-nek, hogy bár csak januárban lesz végleges döntés a kérdésben, úgy készül, hogy ő lesz Magyar Péter ellenfele. Indulása azután vált egyértelművé, hogy decemberben egy férfi sziluettet ábrázoló, „Ki az a Steiner Attila?” feliratú plakátok jelentek meg a XII. kerületben.

Steiner Attila Fotó: Kristóf Balázs/444

A Tisza a választókerületben Magyar Pétert indítja, aki előválasztás nélkül, automatikusan lett a párt jelöltje. A választókerület parlamenti képviselője, a momentumos Hajnal Miklós már korábban bejelentette, hogy visszalép a Tisza javára.

Budapest 03 XI–XII. kerület ma 13:36 Átrajzolt kerület Ennek a választókerületnek módosultak a határai. Az aktuális határokat megnézheted ebben a cikkünkben. Fontos jelöltek Steiner Attila FIDESZ Magyar Péter Tisza Dr. Grundtner András Mi Hazánk Gréczy Zsolt DK Feltételezett erőviszonyok Ellenzéki Inkább

ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább

fideszes Fideszes A korábbi választások eredménye alapján.

4-es választókerület (II–III. kerület): Fülöp Attila

Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár tavaly március óta ül a parlamentben, miután megkapta a Magyar Nemzeti Bank elnöki pozíciójába távozó Varga Mihály mandátumát. Fülöp az elmúlt másfél évben többször is összetűzésbe került a gyermekotthonokat látogató Magyar Péterrel. Legemlékezetesebb találkozásuk 2024 decemberében volt, amikor Menczer Tamással hármasban a magyar politikatörténet legszürreálisabb jelenetét hozták össze egy pécsi gyermekotthon előtt.

A Tisza a választókerületben Koncz Áron jogászt indítja, aki jelenleg turisztikai vállalkozóként dolgozik. Az ő cége üzemelteti a várba turistákat szállító nyitott terű kisbuszokat.

Ebben a körzetben Tordai Bence a jelenlegi országgyűlési képviselő, aki újra elindul.

Budapest 04 VI–XIII. kerület ma 13:36 Átrajzolt kerület Ennek a választókerületnek módosultak a határai. Az aktuális határokat megnézheted ebben a cikkünkben. Fontos jelöltek Fülöp Attila FIDESZ Dr. Koncz Áron Tisza Tordai Bence független Hegyesi Beáta DK Feltételezett erőviszonyok Ellenzéki Inkább

ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább

fideszes Fideszes A korábbi választások eredménye alapján.

5-ös választókerület (VI-XIII. kerület): Kovács Balázs Norbert

Kovács Balázs Norbert egyike annak a négy jelöltnek, akik a 2022-es választáson is indultak. Kovács akkor a VI. és VII. kerületeket magába foglaló választókörzetben 38 százalékos eredményt ért el, így második lett a DK-s Oláh Lajos mögött, 13,5 százalékkal lemaradva. Az új beosztás szerint a választókerülethez került Újlipótváros, Vizafogó és Angyalföld egy része, Erzsébetváros pedig másik körzethez került át.

A Tisza a választókerületben Weigand Istvánt indítja, aki húsz éven át szolgált határőrként és rendőrtisztként, négy éve pedig saját asztalos vállalkozását vezeti.

A körzetben valószínűleg elindul Hiszékeny Dezső parlamenti képviselő is. Az MSZP-s politikus 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben is egyéni mandátumot szerzett az angyalföldi választókerületben, legutóbb a szavazatok 60,5 százalékát szerezte meg. Hiszékeny tavaly októberben azt mondta, egyelőre nem tervez visszalépni, azóta pedig nem kaptunk ezzel ellentétes tájékoztatást az MSZP-től.

Budapest 05 VI–XIII. kerület ma 13:36 Átrajzolt kerület Ennek a választókerületnek módosultak a határai. Az aktuális határokat megnézheted ebben a cikkünkben. Fontos jelöltek Kovács Balázs Norbert FIDESZ Weigand István Tisza Hiszékeny Dezső MSZP Keszthelyi Dorottya DK Feltételezett erőviszonyok Ellenzéki Inkább

ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább

fideszes Fideszes A korábbi választások eredménye alapján.

6-os választókerület (VII–VIII–XIV–XV. kerület): Radics Béla

Radics Béla a Fővárosi Közgyűlés és az erzsébetvárosi képviselő-testület tagja. A fiatal politikus az egyik legaktívabb fideszes képviselő a fővárosi Közgyűlésben, rendszeresen provokálja a tiszás politikusokat. Performanszai sokszor emlékezetesre sikerülnek, a tavaly novemberi ülésen például egy gázórát vitt a Tisza-frakciónak.

Radics Béla Fotó: Kristóf Balázs/444

A Tisza a választókerületben Velkey György Lászlót, Magyar Péter kabinetfőnökét indítja.

Ez a választókerület Hadházy Ákos független parlamenti képviselő körzete. Hadházy többször elmondta, hogy mindenképpen elindul a választáson.

Budapest 06 VII–VIII–XIV–XV. kerület ma 13:36 Átrajzolt kerület Ennek a választókerületnek módosultak a határai. Az aktuális határokat megnézheted ebben a cikkünkben. Fontos jelöltek Radics Béla FIDESZ Velkey György László Tisza Hadházy Ákos független Dr. Komáromi Zoltán DK Feltételezett erőviszonyok Ellenzéki Inkább

ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább

fideszes Fideszes A korábbi választások eredménye alapján.

7-es választókerület (VIII-X-XIV. kerület): D. Kovács Róbert Antal

D. Kovács Róbert Antal a X. kerület polgármestere. A kerületet 2010 óta vezeti, a 2024-es önkormányzati választáson 49 százalékos eredménnyel nyert.

A Tisza a választókerületben Trentin Balázst, a párt fontos háttéremberét indítja. Trentin korábban amiatt került be a hírekbe, mert kiderült, hogy cége 2022-ben kizárólag a Magyar Péter által vezetett Diákhitel Központtól jutott bevételhez.

A körzetben újraindul Arató Gergely parlamenti képviselő. A DK-s politikus 2022-ben közös ellenzéki jelöltként, 46 százalékos eredménnyel nyert a választókerületben. Közte és a fideszes jelölt között 1708 szavazat volt a különbség.

Budapest 07 VIII–X–XVI. kerület ma 13:36 Átrajzolt kerület Ennek a választókerületnek módosultak a határai. Az aktuális határokat megnézheted ebben a cikkünkben. Fontos jelöltek D. Kovács Róbert Antal FIDESZ Trentin Balázs Tisza Czeglédi János Mi Hazánk Arató Gergely DK Feltételezett erőviszonyok Ellenzéki Inkább

ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább

fideszes Fideszes A korábbi választások eredménye alapján.

8-as választókerület (IX–XVIII–XIX. kerület): Tarnai Richárd

Tarnai Richárd egy igazi visszatérő. A 2010-es választáson ugyanis egyszer már szerzett egyéni mandátumot Kispesten. Tarnai 2011 óta Pest megye főispánja, korábbi nevén kormánymegbízottja. 2000 és 2002 között a szociális és családügyi minisztériumban dolgozott, majd a Fidesz parlamenti frakciójának munkatársa lett, 2006 és 2010 között pedig Harrach Péter kabinetfőnöke volt.

A Tisza a választókerületben Virágh Gabriella orvost indítja.

A körzetben elindul Kunhalmi Ágnes parlamenti képviselő is. Bár az MSZP-s politikus jelenleg a XVIII. kerületet képviseli, a körzetek újrarajzolása miatt úgy döntött, hogy ebben a választókerületben indul el.

Budapest 08 IX–XVIII–XIX. kerület ma 13:36 Átrajzolt kerület Ennek a választókerületnek módosultak a határai. Az aktuális határokat megnézheted ebben a cikkünkben. Fontos jelöltek Tarnai Richárd FIDESZ Dr. Virágh Gabriella Tisza Kunhalmi Ágnes MSZP Ternyák András DK Feltételezett erőviszonyok Ellenzéki Inkább

ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább

fideszes Fideszes A korábbi választások eredménye alapján.

9-es választókerület (IX–XI–XX–XXI. kerület): Király Nóra

Király Nóra az egymás után három választást elveszítő Németh Szilárdot váltja, mint csepeli fideszes képviselő-jelölt. Király korábban volt újbudai alpolgármester és újbudai polgármester-jelölt is. A 2024-es választáson azonban kikapott a DK-s László Imrétől.

A Tisza a választókerületben Kátai-Németh Vilmos ügyvédet, látássérült aikidómestert indítja.

Ez a választókerület Szabó Szabolcs független parlamenti képviselő körzete. Szabó 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben is győzött, a 444-nek adott nyári interjújában pedig kijelentette, hogy ezúttal is elindul a választáson. Azt mondta, döntetlenközeli helyzet van, vagy ő nyer, vagy a tiszás jelölt.

Budapest 09 IX–XI–XX–XXI. kerület ma 13:36 Átrajzolt kerület Ennek a választókerületnek módosultak a határai. Az aktuális határokat megnézheted ebben a cikkünkben. Fontos jelöltek Király Nóra FIDESZ Dr. Kátai-Németh Vilmos Tisza Szabó Szabolcs független Vadai Attila DK Feltételezett erőviszonyok Ellenzéki Inkább

ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább

fideszes Fideszes A korábbi választások eredménye alapján.

10-es választókerület (XI-XXII. kerület): Kocsondi Márk

Kocsondi Márk a Fidesz nagyöregjét, Németh Zsoltot váltja a körzetben. A fiatal politikus a 2024-es önkormányzati választáson szerzett egyéni mandátumot a XXII. kerületben, miután 41 szavazattal megelőzte az ellenzéki összefogás jelöltjét.

A Tisza a választókerületben Kulcsár Krisztiánt indítja. A volt vívó világbajnoki címet és olimpiai ezüstérmet is szerzett, és volt a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke is. Négy éve a XXII. kerületben a momentumos Tóth Endre nyert, aki nem indul újra.

Budapest 10 XI–XXII. kerület ma 13:36 Átrajzolt kerület Ennek a választókerületnek módosultak a határai. Az aktuális határokat megnézheted ebben a cikkünkben. Fontos jelöltek Kocsondi Márk FIDESZ Kulcsár Krisztián Tisza Novák Előd Mi Hazánk Molnár Gyula DK Feltételezett erőviszonyok Ellenzéki Inkább

ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább

fideszes Fideszes A korábbi választások eredménye alapján.

11-es választókerület (III. kerület): Gyepes Ádám

Gyepes Ádám III. kerületi önkormányzati képviselő. A 2024-es választáson egyéni körzetében nem szerzett mandátumot, így kompenzációs listáról jutott a képviselő-testületbe.

A Tisza a választókerületben Boda Nikoletta közgazdászt indítja.

A körzetben újraindul Szabó Tímea parlamenti képviselő. A Párbeszéd politikusa 2018-ban és 2022-ben is nyert a választókerületben.

Budapest 11 III. kerület ma 13:36 Átrajzolt kerület Ennek a választókerületnek módosultak a határai. Az aktuális határokat megnézheted ebben a cikkünkben. Fontos jelöltek Gyepes Ádám FIDESZ Boda Nikoletta Tisza Szabó Tímea független Nagy Richárd György DK Feltételezett erőviszonyok Ellenzéki Inkább

ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább

fideszes Fideszes A korábbi választások eredménye alapján.

12-es választókerület (IV-XIII. kerület): Zsigmond Barna Pál

Zsigmond Barna Pál 2018 óta parlamenti képviselő, 2023 óta az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára. 2017 és 2018 között Újpest alpolgármestere volt.

Zsigmond Barna Pál Fotó: Németh Dániel/444

A Tisza a választókerületben Jakab Zsuzsannát indítja, aki a Fővárosi Közgyűlés Emberi Erőforrások Bizottságának Tisza által delegált külső tagja.

Ez a választókerület a DK-s Varju László körzete. Varjut a márciusi időközi választáson harmadszor választották meg képviselőnek.

Budapest 12 IV–XIII. kerület ma 13:36 Átrajzolt kerület Ennek a választókerületnek módosultak a határai. Az aktuális határokat megnézheted ebben a cikkünkben. Fontos jelöltek Zsigmond Barna Pál FIDESZ Dr. Jakab Zsuzsanna Tisza Balog Csaba Mi Hazánk Varju László DK Feltételezett erőviszonyok Ellenzéki Inkább

ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább

fideszes Fideszes A korábbi választások eredménye alapján.

13-as választókerület (IV-XV. kerület): Németh Balázs

Németh Balázs talán a legismertebb az új fideszes jelöltek közül. Németh előbb a TV2-nél dolgozott, majd évekig az M1 híradó műsorvezetője volt. Politikai véleményét bemondóként is többször felvállalta. Egyik bevezetője annyira fideszesre sikerült, hogy még a Médiatanács is megbüntette. Tévés karrierjét az atlétikai világbajnokság miatt hagyta el, 2022-ben kinevezték a 2023-as budapesti vb-t szervező cég vezérigazgatójává. Bár a verseny után arról is pletykáltak, hogy a Fidesz főpolgármester-jelöltje lehet a 2024-es önkormányzati választáson, végül Szentkirályi Alexandra (majd Vitézy Dávid) lett a befutó. Németh 2025 márciusa óta a Fidesz-frakció szóvivője. Újpalotai kampányát annyira komolyan vette, hogy miután kikerültek az internetre a tiszások adatai, videót forgatott egy aktivista háza előtt.

Németh Balázs Fotó: Németh Dániel/444

A Tisza a választókerületben Müller Anna matematika-kémia szakos tanárt indítja.

A körzetben újraindul Barkóczi Balázs parlamenti képviselő. A DK-s politikus 2022-ben az ellenzéki összefogás jelöltjeként, 45 százalékos eredménnyel nyert.

Budapest 13 IV–XV. kerület ma 13:36 Átrajzolt kerület Ennek a választókerületnek módosultak a határai. Az aktuális határokat megnézheted ebben a cikkünkben. Fontos jelöltek Németh Balázs FIDESZ Müller Anna Tisza Bartal András Mi Hazánk Barkóczi Balázs DK Feltételezett erőviszonyok Ellenzéki Inkább

ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább

fideszes Fideszes A korábbi választások eredménye alapján.

14-es választókerület (X–XVI–XVIII. kerület): Szatmáry Kristóf

Szatmáry Kristóf egyike annak a négy jelöltnek, akik a 2022-es választáson is indultak. Akkor nagyon szoros versenyben, kevesebb mint 400 szavazattal kapott ki Vajda Zoltántól. Szatmáry 2006 óta parlamenti képviselő, a XVI. kerületben többször is egyéni mandátumot szerzett.

A Tisza a választókerületben Szabó Alexandra orvost indítja.

A körzetben újraindul Vajda Zoltán parlamenti képviselő, aki 2022-ben az ellenzéki összefogás jelöltjeként verte meg Szatmáry Kristófot.

Budapest 14 X–XVI–XVIII. kerület ma 13:36 Átrajzolt kerület Ennek a választókerületnek módosultak a határai. Az aktuális határokat megnézheted ebben a cikkünkben. Fontos jelöltek Szatmáry Kristóf FIDESZ Dr. Szabó Alexandra Tisza Vajda Zoltán független Kocsis-Cake Olivio DK Feltételezett erőviszonyok Ellenzéki Inkább

ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább

fideszes Fideszes A korábbi választások eredménye alapján.

15-ös választókerület (XVII–XVIII. kerület): Dunai Mónika

Dunai Mónika volt az egyetlen fideszes, aki 2022-ben győzni tudott Budapesten. A rákosmenti választókerületben 2014-ben és 2018-ban is nyert.

Dunai Mónika Fotó: Németh Dániel/444

A Tisza a választókerületben Porcher Áron közgazdászt, a Tisza egyik fővárosi képviselőjét indítja.

Budapest 15 XVII–XVIII. kerület ma 13:36 Átrajzolt kerület Ennek a választókerületnek módosultak a határai. Az aktuális határokat megnézheted ebben a cikkünkben. Fontos jelöltek Dunai Mónika FIDESZ Porcher Áron Tisza Somogyiné Hatvani Zsuzsanna Mi Hazánk Gy. Németh Erzsébet DK Feltételezett erőviszonyok Ellenzéki Inkább

ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább

fideszes Fideszes A korábbi választások eredménye alapján.

16-os választókerület (XVIII–XX–XXIII. kerület): Földesi Gyula

Földesi Gyulát sem cserélte le a Fidesz, illetve Orbán Viktor. Bár még csak 42 éves, igazi veteránnak számít, hiszen már a 2006-os választáson is elindult. 2010 és 2014 között parlamenti képviselő volt, azóta viszont háromszor kapott ki az MSZP-s Hiller Istvántól a pesterzsébeti körzetben.

A Tisza a választókerületben Tarr Zoltánt, a párt alelnökét, európai parlamenti képviselőjét indítja.

A körzetben újraindul Hiller István, aki 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben is nyert.

Budapest 16 XVIII–XX–XXIII. kerület ma 13:36 Átrajzolt kerület Ennek a választókerületnek módosultak a határai. Az aktuális határokat megnézheted ebben a cikkünkben. Fontos jelöltek Földesi Gyula FIDESZ Tarr Zoltán Tisza Hiller István MSZP Bányai Amir Attila DK Feltételezett erőviszonyok Ellenzéki Inkább

ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább

fideszes Fideszes A korábbi választások eredménye alapján.

A cím feletti grafikát Kovács Bendegúz készítette.