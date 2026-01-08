2026 legváratlanabb megtérése: Németh Pacal Szilárd krisnás lett

2026 legmeglepőbb híre nem is az, hogy Németh Szilárd fideszes ex-rezsibiztos és örökös gasztroblogger, az Állati Zsír Radnóti Miklósa megtért egy vegetáriánus valláshoz. Hanem az, hogy mindezt ilyen felszabadult örömmel és a boldogabb országok lakóira jellemző természetes nyíltsággal osztotta meg velünk a Facebookon:

A 2020-as évek mottója, a „már csak a legbénább Paint-grafikának tűnő képek igazak", itt is beigazolódott. Az ezer szónál többet elmondó képhez a Hitvalló a következő szöveges megjegyzést fűzte:

„A hinduk egyik eposzát, a Rámájanát (Ráma utazását) bemutató barlang bejáratánál, a kuala lumpuri Batu-barlangoknál. 🛕”

A naiv szemlélő először talán meghökken azon, hogy Németh Szilárd krisnás hindu lett, és hogy pont a Rámájana rántotta be az indiai kultúrába, de gondolj csak bele, hogy ki is az ismert eposz főszereplője? Igen, Ráma. És így már sokkal érthetőbb az egész. Nagyon remélem, hogy egy bölcs és öreg ember fogja elmondani az ismert gasztrobloggernek, hogy ez nem az a Ráma, ha hősünk valaha is kételkedni kezdene a növényi zsírban gazdag Tanításban.

Aki először látja a Biztost száriban énekelni a Moszkva téren, kérem, azonnal értesítsen!