A várható hófúvások miatt csütörtökön akár a piros riasztás is kiadhatják

Budapesten szerdán már csak szállingózott a hó, az ország többi részén azonban, főként a Dunántúlon, keleten és délen is többfelé havazott még koraeste, így tovább növekedtek a centik. Ennek köszönhetően, ahogy az Időkép is írja, szerda estére az ország jelentős részét, nagyjából a háromnegyedét 20-30 centi közötti hó borította. A 30 centis értéket a Bakonyban és a Dél-Dunántúlon mérték.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Csütörtökre az ország nagyrészésre hófúvás miatt adtak ki narancs riasztást, de napközben akár a piros riasztást is kiadhatják.

Az Időkép előrejelzése szerint csütörtök hajnalban Zala és Vas vámegye nagy részén kiderül az ég, emiatt errefelé akár -15 fok alá hűlhet a levegő, de néhol a -20 fok sem kizárt. Pénteken hajnalban lesz a leghidegebb.

A Mávinform előre szólt, hogy a télies útviszonyok miatt esetenként kimaradó járatokra és egyes településeken kimaradó megállókra is lehet számítani a buszközlekedésben. Így nem érhetett senkit sem váratlanul, hogy a csütörtök reggel azzal indult a Mávinform oldalán, hogy jelezték:

A Budapest-Cegléd-Szolnok és a Budapest-Cegléd-Szeged vonalon jelentős késésekre, kimaradó vagy rövidebb szakaszon, illetve újszászi közlekedő kell számítani Üllő és Monor közötti felsővezeték-szakadás miatt.

Hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő járatokra lehet számítani a Budapest–Vác–Szob vasútvonalon, mert váltóhiba miatt Göd és Vác között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok.

Almásfüzitőn váltóhiba nehezíti a közlekedést, emiatt az S10-es vonatok Almásfüzitőn megállás nélkül áthaladnak.

Csütörtök reggel a Százhalombatta felől Érd alsón át Budapestre tartó G40-es vonatok terelve, Érd felső felé közlekednek.

A Szobról 4:56-kor induló Z70-es vonat (2349) nem közlekedik. Az utasok a Szobról 5:02-kor induló S70-es vonattal (2359) utazhatnak a Nyugati pályaudvarig.

A budapesti tömegközlekedés szerdán végül nem térdelt le a 15 centis hó ellenére sem, így talán csütörtökön sem lesznek nagyobb problémák.

Fotó: Németh Dániel/444

Az Utinform azt írja, hogy csütörtök reggel Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben még szállingózik a hó, de havazást már csak Nyíregyháza, Nyírbátor, Kisvárda, Vásárosnamény és Mátészalka környékén jelentettek, Körmendnél pedig ködfoltok nehezítik a közlekedést.

Információk szerint a gyorsforgalmi utak szinte mindenütt sónedvesek, az M44-es autóúton hókásás szakaszokra lehet számítani Kardos térségében, míg az M4-es autópályán Berettyóújfalu környékén havas, az M3-as autópályán Nyíregyháza és Vásárosnamény között latyakos burkolatot jeleztek. A főutak burkolata a havazással érintett területeken, illetve elszórtan Somogy és Veszprém vármegyékben latyakosak vagy hókásásak, de Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében havas szakaszok is előfordulnak, ezen kívül többnyire sónedves az utak burkolata.

A látási viszonyok általában jók, de a havazással érintett területeken rövidülhet a belátható útszakaszok hossza, ezen felül Baja, Mátészalka, illetve a köd miatt Körmend közelében 100-300 méter körüli látótávolság.