Álnéven dolgozik, orosz propagandának nyilatkozik, szélsőjobb vezetőkkel fotózkodik – ki az a Scarlett Karoleva, aki az Orbáninfón is kérdezhetett?

Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóján volt egy újságíró, aki a Keir Starmer, Emmanuel Macron és Ursula von der Leyen „elnyomó rezsimje alatt élő” európaiakat emlegetve kérdezte meg a miniszterelnököt, mit gondol arról, hogy Donald Trump „felszabadította” a venezuelaiakat. Az illető Scarlett Karoleva néven, független hollandiai újságíróként mutatkozott be, és így szerepel a közösségi médiában is. Valójában azonban nem ez a neve.
A 29 éves nőt ugyanis Bahar Poleșciucnak hívják, és moldáv állampolgár.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
A kormány elbábozta, hogy nyitott a világra, és hogy a világ kíváncsi rá. De az alakítás nem igazán meggyőző, és mintha a színész is unná már. Évkezdet a Karmelitában.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Európa progresszív liberális óceánjában jelenleg Magyarország a különbözőség szigete.
Trump volt tanácsadója nyílegyenes Hitlergruß-szal fejezte be a beszédét, ami után még az amerikai szélsőjobb is pislog.
A parlamenti választásokon Moszkvának is volt támogatott pártszövetsége, de az Európai Uniónak is favorizált jelöltje. Úgy tűnik, utóbbi az elemzői várakozásokkal szemben egyedül is kormányt alakíthat. Az oroszbarát ellenzék ebbe még nem nyugodott bele.