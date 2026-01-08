Egy csapat perui sámán már tavaly megjósolta, hogy Trump megpuccsolja Madurót

Kevesebb mint egy héttel azelőtt, hogy január 3-án az Egyesült Államok kommandósai saját hálószobájából elrabolták a venezuelai elnök Nicolás Madurót a feleségével együtt, a perui sámánok összegyűltek Lima tengerpartján, hogy közösen imádkozzanak, hallucinogén főzeteket fogyasszanak és megjövendöljék, mit tartogat számunkra az újesztendő. A szertartást minden év végén megtartják, ilyenkor hagyományos viseletben, füstölőkkel és dísztök csörgőkkel vonulnak, majd kardokkal, kagylókkal és virágokkal terítenek be politikusok arcképét ábrázoló, nyomtatott molinókat. A beayahuascázott csapat egyik, december 29-én megfogalmazott fohásza már meghallgatásra is talált, Madurót valóban eltávolították hivatalából.

„Azt kértük, hogy Maduro távozzon, vonuljon vissza, hogy az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump képes legyen eltávolítani őt, és vizualizáltuk, hogy ez jövőre meg fog történni” - nyilatkozta Ana María Simeón sámán az Associated Pressnek. A sámánok lelki szemei előtt felvillanó képek nem voltak azért tűpontosak, ők Maduro menekülését, nem pedig elfogását vélték látni. A sámánok szerint 2026-ban várhatóak még földrengések és más természeti csapások, Donald Trump súlyosan megbetegszik majd, az ukrajnai háború pedig folytatódni fog.

Korábban is volt már olyan eset, hogy bejöttek a perui sámánok számításai. 2023 végén előre látták a korrupció miatt bebörtönzött volt perui elnök, Alberto Fujimori 2024-es halálát. Természetesen senki se tökéletes, a sámánok is tévednek néha. Az orosz-ukrán konfliktus végét egyszer már látni vélték 2023-ra, 2025-re pedig izraeli nukleáris háborút jósoltak, ehelyett szerencsére a tavalyi év formális tűzszünetet hozott Gáza és Izrael között. (APNews)

A címlapképen egy perui sámán a Föld napját ünnepli 2023-ban.