Elfogták a férfit, aki meggyilkolta az angyalföldi lakásában holtan talált 29 éves nőt

Részlet a férfi elfogásáról közzétett videóból. Fotó: police.hu

Január 7-én, 1 óra körül Budapest XIX. kerületében a BRFK Életvédelmi Osztály nyomozói a Bűnügyi Bevetési Osztállyal együttműködve elfogták a férfit, aki a gyanú szerint megölte azt a 29 éves nőt, akinek a holttestét egy nappal korábban találták meg egy angyalföldi lakásban.

A nőt az ismerősei két napja nem értek el, ezért bejelentést tettek a rendőrségre. A bejárati ajtót a katasztrófavédelem munkatársai nyitották ki, a rendőrök a nőt holtan találták.

A szemle alapján felmerült az idegenkezűség gyanúja, az elkövető után hajtóvadászatot indítottak. A 33 éves férfi kihallgatása során beismerte tettét. (via police.hu)