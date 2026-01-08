Felgyújtották egy újvidéki katolikus templom bejáratát

Az éjszaka folyamán tűz keletkezett az újvidéki Mária Szent Neve katolikus templom ajtaján – írja a Danas.rs alapján a Szabad Magyar Szó. Zsellér Attila plébános elmondása szerint a tüzet szándékosan okozták.

A plébános reggel hat óra körül érkezett a templomhoz, ahol a bejárat előtt egy tűzoltóautó és a rendőrség várta. A templom ajtaja és a lépcsők megégtek, de a tüzet sikerült hamar megfékeznie a helyszínre érkező tűzoltóknak.

„Azt mondták, hogy a tűz nagy valószínűséggel szándékos gyújtogatás következménye, és helyszínelés zajlik” – mondta Zsellér Attila. A tűzeset idején senki sem tartózkodott a templomban, személyi sérülés nem történt. Hogy kik és miért gyújtogattak, azt a plébános szerint még vizsgálják.

Fotó: Bájity Borisz, VMSZ-alelnök, Facebook

A Vajdasági Magyar Szövetség (a magyar kisebbségi párt Szerbiában) Újvidéki Városi Szervezete közleményt adott ki, amelyben mélységesen elítélik a templom oldalsó bejáratának felgyújtását.

„Az ilyen vandál és erőszakos cselekmények nem csupán egy vallási épületet támadnak meg, hanem az alapvető tolerancia, együttélés és kölcsönös tisztelet értékeit is, amelyeket Újvidék és Vajdaság évtizedek óta ápol” – írták. Követelik a felelős szervektől, hogy a lehető legrövidebb időn belül kerítsék elő a tetteseket, és büntessék meg őket.