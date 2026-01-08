Gulyás: Nem emlékszem arra, hogy mi a támogatásunkról biztosítottuk volna az amerikai elnököt, mert kicsit nevetséges lett volna

Három nappal azután, hogy Gulyás Gergely három órán át állt némán a miniszterelnök mellett az éves Orbáninfón, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő újra Kormányinfót tartott, amin az alábbi témákról kérdeztünk:
A kormány elbábozta, hogy nyitott a világra, és hogy a világ kíváncsi rá. De az alakítás nem igazán meggyőző, és mintha a színész is unná már. Évkezdet a Karmelitában.
Vitályos Eszter igazi hősöknek nevezte a szentendrei mentőcsapatot, mégsem kaptak 2,5 millió forintot a terepjárójuk felújítására. A forráshiány annak viszont nem volt akadálya, hogy a Vitályosnak a városban kampányoló álcivil szervezetek megkapják ennek a sokszorosát ugyanazon a kormányzati pályázaton.
Két éve Szijjártó még Maduróval együtt tolta a szuverenitást, most már azt sem írta alá, hogy tiszteletben kell tartani a nemzetközi jogot.
Hosszú listája van az Egyesült Államok latin-amerikai beavatkozásainak, de még amerikai mércével is szokatlan volt az a katonai művelet, amit most végrehajtottak. Erről beszélgettünk Tábor Áronnal, az ELTE Amerika-szakértő oktatójával és Bede Mártonnal, a 444 újságírójával.
Orbán Viktor és a kormány már évek óta nincs barátságban a valósággal. Előrejelzéseik folyamatosan túlzott optimizmusról árulkodnak.
Lapunk is kérdezett a kormányfő nemzetközi sajtótájékoztatóján, nézze meg videón!
Az Orbán-rezsimről könyvet író kutatóval, Körösényi Andrással beszéltünk arról, miért most erősödnek fel azok a válságtünetek a nyugati demokráciákban, amik Magyarországon az elmúlt 15 évben hétköznapivá váltak, és milyen hatással volt a Orbán-rendszerre, hogy akadt egy erős kihívója?
REWIND 2025! Ez a harc lesz a végső! Megamix a NÉGYNÉGYNÉGY 2025-ös videóiból.
A Jeti Mozi bemutatja Száraz Eszter Emmi néni csodálatos élete című dokumentumfilmjét, ami egy 100 éves idős nő kalandos életét, és elragadó személyiséget mutatja be.