Gulyás szerint a Fidesz még annál is jobban áll, mint Orbán nyáron gondolta

A Miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt csütörtökön a közmédiának, hogy nem érdemes túlzott jelentőséget tulajdonítani a közvélemény-kutatásoknak. Azt állította, hogy nem látott még olyan belső felmérést, amiben ne a Fidesz vezetett volna. Szerinte azok „a mértékadó közvélemény-kutatók”, amik legutóbb is közel eltalálták az eredményt, most is elég magabiztos Fidesz-előnyt mérnek.

Gulyás Gergely szerint a Fidesznek nagyon jó esélye van arra, hogy magabiztos többséget szerezzen, ugyanakkor megjegyezte, „ma már jobb a helyzet” a nyárinál, amikor a miniszterelnök Tusnádfürdőn azt mondta, akár 80 egyéni mandátuma is lehet a Fidesznek a 106-ból. A Fidesz a 2022-es országgyűlési választáson 87 egyéni körzetben tudott nyerni.

A 21 Kutatóközpont december közepén közzétett felmérése szerint a teljes népesség körében 8 százalék, a pártot választani tudók között 11, a biztosan részt vevő pártválasztóknál 17 százalékpont volt a Tisza Párt előnye.

Gulyás beszélt arról is, hogy már most is hivatalos, hogy Orbán Viktor a Fidesz miniszterelnök-jelöltje, a kormánypért szombati kongresszusán nem kell újabb formális döntést hozni erről. A miniszter szerint a Fideszben nem merült fel soha az elmúlt években, hogy bárki mással jobb eséllyel vághatnának neki a választási kampánynak, mint a hivatalban lévő kormányfővel.