Ha a britek és a franciák csapatokat küldenek Ukrajnába a tűszünet után, az orosz külügyi szóvivő szerint lőnének rájuk

Tűzoltó egy kijevi lakóépület előtt, amit orosz rakétacsapás ért 2025. augusztus 28-án. Fotó: Thomas Peter/REUTERS

Oroszország a nyugati katonai egységek, létesítmények és egyéb infrastruktúra ukrajnai megjelenését közvetlen biztonsági fenyegetésként fogja értékelni, és katonai célpontnak fogja tekinteni ezeket – mondta Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő.

Ez az első hivatalos orosz reakció arra, hogy Keir Starmer brit miniszterelnök, valamint Emmanuel Macron francia és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő aláírt egy háromoldalú nyilatkozatot, miszerint egy tűzszünet életbe lépése után Ukrajnában katonai bázisokat és fegyverraktárakat terveznek létrehozni.

„Ezzel kapcsolatban az orosz külügyminisztérium arra figyelmeztet, hogy a nyugati országok katonai egységeinek, létesítményeinek, raktárainak és egyéb infrastruktúrájának ukrajnai elhelyezése külföldi beavatkozásnak minősül, és közvetlen biztonsági fenyegetést jelent nemcsak Oroszország, hanem más európai országok számára is” – mondta a külügyi szóvivő, és megismételte azt az orosz álláspontot, miszerint az ukrajnai békés rendezés kizárólag a konfliktus kiváltó okainak megszüntetésén alapulhat.

Ez az orosz narratívában „Ukrajna blokkon kívüli státuszának visszaállítását, demilitarizálását és nácitlanítását, valamint az emberi jogok és szabadságok, az oroszok nemzetiségűek, az orosz anyanyelvű állampolgárok és a nemzeti kisebbségek jogainak Kijev általi tiszteletben tartását jelenti”. Ezenkívül Kijevnek el kellene ismernie „a népek önrendelkezési jogának köszönhetően kialakult jelenlegi területi realitásokat”.

Volodimir Zelenszkij a francia elnökkel és a brit miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatóján, ahol az új biztonsági garanciákat bejelentették, arról is beszélt, hogy jelentős előrelépés történt az amerikaiakkal a tűszünet ellenőrzésének mechanizmusairól folytatott egyeztetésekben. (via MTI)