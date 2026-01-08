Harmadszorra neveztek ki macskát egy japán vasútállomás élére

Jontamát, egy négyéves teknőctarka macskát neveztek ki Japánban a Kisigama vonalán lévő Kisi állomás új állomásfőnökének. A közösségi médiában keringő felvételek alapján jó súlyban lévő macskát és két segédjét január 7-én egy rendhagyó ünnepség keretében iktatták be, amelyen vasúti dolgozók, a vonalat működtető vasúttársaság elnöke és helyi rajongók is részt vettek.

A frissen kinevezett macska már a harmadik generációt képviseli a négylábú és puhaszőrű állomásfőnökök sorában: elődje, Nitama, több mint tizenöt év szolgálat után tavaly novemberben halt meg, míg az első cica, Tama 2007-ben került a japán vasútállomás élére.

Az országban nagy népszerűségnek örvendő kisállatokat ekkor kezdte először kabalának használni a kisigavai vonalat működtető társaság: a cicák országos, majd nemzetközi hírnevet is szereztek, turisztikai attrakcióként pedig hozzájárultak ahhoz, hogy az üzemeltető úrrá legyen az anyagi nehézségeken.



A gyakorlat azóta hagyománnyá vált és Japán-szerte előszeretettel neveznek ki rászoruló, kóbor macskákat és kutyákat, valamint nyulakat és más egyéb állatokat állomásfőnöknek. (MTI, Tokyo Weekender)



Címlapi kép: Instagram