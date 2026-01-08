Írország is ellenzi az EU és a dél-amerikai országok szabadkereskedelmi egyezményét

Az ír miniszterelnök-helyettes csütörtökön bejelentette, hogy az ír kormány nem fogja megszavazni az EU-Mercosur (Dél-amerikai Közös Piac) szabadkereskedelmi megállapodást, aminek elfogadásáról pénteken Brüsszelben dönthetnek az Európai Unió tagállamai. Micheál Martin ír miniszterelnök sanghaji hivatalos látogatás során szintén megerősítette, hogy Írország nemmel szavaz az egyezményre. Azt mondta, hogy az ír gazdák aggályainak eloszlatására tett engedmények nem elegendőek.

„Összességében elismerjük, hogy történt előrelépés a biztosítékok terén, mind a piaci védőintézkedések, mind a növényvédő szerek kérdésében. Ám ami az ír gazdákra vonatkozó alapvető kötelezettségeket és standardokat illeti, úgy érezzük, nincs elég bizalmunk abban, hogy ezek ne kerülnének hátrányba. Ezért a kormány nemmel fog szavazni” - mondta Micheál Martin. Az ír miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az ír gazdáktól jelentős lépéseket vártak el annak érdekében, hogy a mezőgazdaság szén-dioxid-kibocsátása csökkenjen, és nem tartja helyesnek, hogy olyan országokkal kelljen versenyezniük, ahol lazábakk a klímavédelmi követelmények.

Micheal Martin ír miniszterelnök Fotó: MARCO LONGARI/AFP

Az uniós tagállamoknak minősített többséggel kell dönteniük az egyezmény elfogadásáról vagy elutasításáról, és amennyiben jóváhagyják, akkor már hétfőn Paraguayban aláírhatják az egyezményt az Európai Bizottság és a Mercosur képviselői.

Írországon kívül eddig Franciaország, Lengyelország és Magyarország jelezte, hogy a helyi gazdálkodók tiltakozása miatt nem támogatja a megállapodást. Németország, Spanyolország és számos más uniós tagállam támogatja a kereskedelmi megállapodást, amiben lehetőséget látnak egy jelentős új piac megnyitására az európai vállalkozások és termelők előtt. Olaszország várhatóan az egyezmény mellé áll, ami elegendő többséget biztosíthat az EU-ban a megállapodás elfogadásához.

Fotó: ROMY ARROYO FERNANDEZ/NurPhoto via AFP

Olof Gill, az Európai Bizottság szóvivője szerint az uniós tisztviselők „emberfeletti erővel” tárgyaltak annak érdekében, hogy minden új kereskedelmi megállapodás tartalmazzon védőintézkedéseket a sérülékeny mezőgazdasági ágazatok számára.

A hónapok óta tiltakozó európai gazdák attól tartanak, hogy a megállapodás olyan fokozott versenyhelyzetet és árcsökkenést idézne elő a mezőgazdasági árupiacon, ami pénzügyi csőddel fenyegetné őket, miután az árucikkeik eladhatatlanná válnának. (Irish Times/MTI)