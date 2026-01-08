Jegesmedvebocsok első találkozása a havazás miatt elmaradó kampánnyal

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne például olyan anyagokkal, mint:

Vörös kód

Szerdán már azért több fennforgást hozott az ország életében a hó, és életbe lépett a vörös kód is, azaz minden szociális intézménynek be kell fogadnia a hajléktalanokat. Az NNGYK figyelmeztetést is kiadott, hogy az extrém hideg különösen veszélyes az idősekre, kisgyermekekre, hajléktalan emberekre. A nap videóján a nyíregyházi jegesmedvebocsok találkoztak a hóval, megírtuk, hogy jégzajlás zajlik a Balatonon, és előre szóltunk, hogy a hófúvások miatt csütörtökön akár a piros riasztás is kiadhatják.

Magyar Péter szerdán bejelentette, hogy a hó miatt péntekig felfüggeszti a kampányolást a Tisza, majd az egész napot végigkampányolta járta tovább az országot. Magyart célozta be trágár megjegyzésével Lentulai Krisztián, de aztán több fideszest is eltalált, és megírtuk, hogy Takács államtitkár és Karácsony főpolgármester a kórházak menti hóhelyzet miatt csaptak össze.

Az élet itthon

A 2022-es választáson 18 fővárosi körzetből 17-et elvesztő kormánypárt szinte teljes sorcserét hajtott végre, a 2022-es jelöltek közül csak négyen próbálkozhatnak újra. Cikkünkben összeszedtük, hogy kik indulnak a párt színeiben, és megnéztük azt is, hogy hogyan áll a párt digitális kampánya, és hogyan néz ki az, amikor még szilveszter éjjel is dolgoznia kellett a „harcosoknak.” Megnéztük emellett, hogyan alakultak 2022 óta a kormány előrejelzései, és megírtuk még, hogy

Világ

Hosszú listája van az Egyesült Államok latin-amerikai beavatkozásainak, de még amerikai mércével is szokatlan volt az a katonai művelet, amit most végrehajtottak. Stúdiónkban erről beszélgettünk Tábor Áronnal és Bede Mártonnal. És ha már Venezuela, részletesen írtunk arról, hogy rengeteg olaj van ugyan az országban, de egyáltalán nem lesz könnyű kitermelni. Az amerikaiak szerdán megszálltak egy venezuelai olajat szállító orosz tankert, illetve egy másik hajót is a Karib-tengeren, és írtunk arról is, hogy olyan olajüzletet kötött Trump Venezuelával, hogy ő fog rendelkezni a kifizetett vételár felett is.

Trump egy éve hajtogatja, hogy kell neki Grönland, de eddig csak félig-meddig hittek neki. Venezuela óta viszont már kevesen kételkednek ebben, ezért megnéztük, miért kellhet neki ennyire, illetve hogy mit tehet Dánia, és mit akar Grönland maga. Megírtuk, hogy Trump kilépteti az Egyesült Államokat több tucat nemzetközi szervezetből, és hír volt még, hogy