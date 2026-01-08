Jegesmedvebocsok első találkozása a havazás miatt elmaradó kampánnyal

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne például olyan anyagokkal, mint:
Szerdán már azért több fennforgást hozott az ország életében a hó, és életbe lépett a vörös kód is, azaz minden szociális intézménynek be kell fogadnia a hajléktalanokat. Az NNGYK figyelmeztetést is kiadott, hogy az extrém hideg különösen veszélyes az idősekre, kisgyermekekre, hajléktalan emberekre. A nap videóján a nyíregyházi jegesmedvebocsok találkoztak a hóval, megírtuk, hogy jégzajlás zajlik a Balatonon, és előre szóltunk, hogy a hófúvások miatt csütörtökön akár a piros riasztás is kiadhatják.
Magyar Péter szerdán bejelentette, hogy a hó miatt péntekig felfüggeszti a kampányolást a Tisza, majd
az egész napot végigkampányolta járta tovább az országot. Magyart célozta be trágár megjegyzésével Lentulai Krisztián, de aztán több fideszest is eltalált, és megírtuk, hogy Takács államtitkár és Karácsony főpolgármester a kórházak menti hóhelyzet miatt csaptak össze.
A 2022-es választáson 18 fővárosi körzetből 17-et elvesztő kormánypárt szinte teljes sorcserét hajtott végre, a 2022-es jelöltek közül csak négyen próbálkozhatnak újra. Cikkünkben összeszedtük, hogy kik indulnak a párt színeiben, és megnéztük azt is, hogy hogyan áll a párt digitális kampánya, és hogyan néz ki az, amikor még szilveszter éjjel is dolgoznia kellett a „harcosoknak.” Megnéztük emellett, hogyan alakultak 2022 óta a kormány előrejelzései, és megírtuk még, hogy
Hosszú listája van az Egyesült Államok latin-amerikai beavatkozásainak, de még amerikai mércével is szokatlan volt az a katonai művelet, amit most végrehajtottak. Stúdiónkban erről beszélgettünk Tábor Áronnal és Bede Mártonnal. És ha már Venezuela, részletesen írtunk arról, hogy rengeteg olaj van ugyan az országban, de egyáltalán nem lesz könnyű kitermelni. Az amerikaiak szerdán megszálltak egy venezuelai olajat szállító orosz tankert, illetve egy másik hajót is a Karib-tengeren, és írtunk arról is, hogy olyan olajüzletet kötött Trump Venezuelával, hogy ő fog rendelkezni a kifizetett vételár felett is.
Trump egy éve hajtogatja, hogy kell neki Grönland, de eddig csak félig-meddig hittek neki. Venezuela óta viszont már kevesen kételkednek ebben, ezért megnéztük, miért kellhet neki ennyire, illetve hogy mit tehet Dánia, és mit akar Grönland maga. Megírtuk, hogy Trump kilépteti az Egyesült Államokat több tucat nemzetközi szervezetből, és hír volt még, hogy
Kubatov Gábortól tudjuk, hogy egy fideszes politikusnak naponta legalább 5-ször kell posztolnia, ha hozzá akar járulni a közelgő országgyűlési választáson a kormánypárt győzelméhez. De mennyi digitális munkát szán a párt egy egyszerű önkéntesnek?
Orbán Viktor szombat este még a venezuelai krízis árfelhajtó hatásai ellen akart védekezni, hétfőn már az olajárak csökkenését várta. A legvalószínűbb, hogy mindkétszer tévedett, és rövid távon nem lesz érdemi világpiaci hatás. Az olajkincs nagy részének kitermelése és feldolgozása nehézkes és költséges lesz, mert egy különleges kőolajfajtáról van szó.
Hófúvás miatti riasztás, törölt repülőjáratok, késő vonatok, sávlezárások az autópályán – és ragyogó fehérség mindenütt. Európa-szerte iskolákat zárnak be, északon mínusz 30-40 fokok vannak.
Az idősek szervezete a hidegre fokozottan reagál, a kisgyerekeket mínusz 10 fok alatt nem ajánlott sétálni vinni.
Képes vagy annyira örülni BÁRMINEK, mint egyszeri nyíregyi bocs a hónak?
Jég, jég, jég, jég, jég, ennyi nem elég!
Az ország háromnegyedét több mint 20 centi hó borítja, és súlyos mínuszok lesznek.
Lapátolnak, segítenek.
Hogy mégis ki lapátol a megállóban?
„Az államtitkárok is jobban tennék, ha leszállnának a hülyeségvonatról és csinálnának valami hasznosat az ostoba hazudozás mellett. Vagy inkább: helyett” – írta Karácsony a hóhelyzet kapcsán.
Orbán Viktor és a kormány már évek óta nincs barátságban a valósággal. Előrejelzéseik folyamatosan túlzott optimizmusról árulkodnak.
A jelentés alapján forráshiányból fakadt a kiskorúak jóllétét veszélyeztető működés, amelyet a kormány felelőssége lett volna megoldani.
Beszedték a pénzt a VIP-betegektől a kórházban bérelt kis irodájukban, majd továbbadták a kórháznak. Mármint jó 20 százalékkal kevesebbet.
A közlemény azután íródott, hogy Magyar Péter arról beszélt: „az Alkotmánybíróság munkatársaitól azt kérték, hogy dolgozzák ki a lehetséges metódusokat az elnöki rendszerre való áttérésre, ha erre szükség lenne”.
A büntetőeljárást ugyan megszüntették, de szabálysértési eljárásban a balesetért a biztonsági őrt tették felelőssé.
A Venezuelához köthető, orosz felségjelzés alatt hajózó tankert két hete üldözték, mert megsértette az amerikai szankciókat, és iráni olajat szállított.
Az amerikaiak szerint a hajó nemzetközi vizeken közlekedett, és illegális tevékenységet folytatott. Egy napon belül ez a második olajszállító, amit lefoglaltak.
30-50 millió hordóval kapnak a szankciók miatt megrekedt készletből, de maga Trump jelentette be, hogy a vételárat nem az eladó fél kapja, hanem ő, a vevő.
Trump egy éve hajtogatja, hogy kell neki Grönland, de eddig csak félig-meddig hittek neki. Venezuela óta viszont már kevesen kételkednek ebben. Mi van az elnök Grönland-mániája mögött, és miért furcsább ez a többi kilátásba helyezett amerikai akciónál? Mit tehetnek a dánok és mit akarnak a grönlandiak?
A szuverenitás védelmében.
Az eset körülményei vitatottak, a kormányzat szerint a nő megpróbálta elgázolni az idegenrendészet embereit. A város demokrata polgármestere ezt az eseményt rögzítő videók alapján baromságnak nevezte.
Pedig az elnök kegyelmével szabadult 41 helyett 27 hónap után a börtönből.
Ezt egy nappal azután mondta, hogy az Egyesült Királyság és Franciaország szándéknyilatkozatot írt alá arról, hogy csapatokat vezényelnének Ukrajnába, ha kész lesz a békemegállapodás Oroszországgal.
Maszúd Peszeskján szerint ugyanakkor különbséget kell tenni a tüntetők és a rendőrőrsökre, katonai létesítményekre támadó rendbontók között.
A rendőrség gyújtogatás miatt kezdett el nyomozni, azóta pedig a szélsőbaloldali Volcano nevű aktivista csoport vállalta magára az akciót.