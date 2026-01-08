Jelentős számú politikai foglyot engedne szabadon a venezuelai vezetés

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

A venezuelai törvényhozás vezetője a „béke keresését” célzó gesztusként bejelentette, hogy „jelentős számú” állampolgárt és külföldit engednek szabadon a börtönökből. A döntés kevesebb mint egy héttel azután született, hogy Nicolás Maduro volt elnököt elrabolták az amerikaiak, és New Yorkban szövetségi kábítószer-kereskedelmi vádakkal szembesítik. Jorge Rodríguez, az ideiglenes elnök, Delcy Rodríguez testvére és a Nemzetgyűlés elnöke nem részletezte, pontosan kiket és hány embert engednek szabadon, de szerinte a foglyok elengedése „ebben a pillanatban is zajlik”.

Jorge Rodriguez
Fotó: IVAN MCGREGOR/Anadolu via AFP

Az ellenzéki politikusok és a kormány kritikusainak szabadon engedése régóta követelés a venezuelai ellenzék és az Egyesült Államok kormánya részéről. A spanyol külügyminisztérium szerint a szabadon engedett foglyok között öt spanyol állampolgár is van. A venezuelai emberi jogi szervezet, a Penal Forum szerint 2025. december 29-én összesen 863 embert tartottak fogva Venezuelában „politikai okokból”. A szervezet igazgatója, Alfredo Romero az X-en azt írta: a szabadon bocsátások „jó hírt” jelentenek egy olyan országban, ahol az elmúlt napokban politikai felfordulás rázott meg. „Minden egyes szabadon engedést ellenőrizni fogunk” – írta Romero. „Már tudunk néhány emberről, akik úton vannak a szabadság felé, köztük külföldiekről is.”

A 2024-es, elcsalt választásokat követő tömeges letartóztatások ellenére a venezuelai kormány tagadja, hogy lennének „politikai foglyok”, és az őrizetbe vetteket azzal vádolja, hogy Maduro kormányának destabilizálására törekedtek.

Tekintsék ezt a bolivári kormány gesztusának, amelynek szélesebb célja a béke keresése” – mondta Rodríguez egy televízióban is közvetített bejelentésben.

Szerdán a Trump-kormány lépéseket tett annak érdekében, hogy érvényesítse ellenőrzését a venezuelai olaj felett: lefoglalt két, szankciók alatt álló, kőolajat szállító tankhajót, és bejelentette, hogy egyes szankciók enyhítését tervezi annak érdekében, hogy az Egyesült Államok felügyelhesse Venezuela olajának globális értékesítését. (APNews)

külföld olaj Egyesült Államok venezuela Alfredo Romero politikai fogoly Delcy Rodríguez Jorge Rodríguez Nicolas Maduro