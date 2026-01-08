Jelentős számú politikai foglyot engedne szabadon a venezuelai vezetés

A venezuelai törvényhozás vezetője a „béke keresését” célzó gesztusként bejelentette, hogy „jelentős számú” állampolgárt és külföldit engednek szabadon a börtönökből. A döntés kevesebb mint egy héttel azután született, hogy Nicolás Maduro volt elnököt elrabolták az amerikaiak, és New Yorkban szövetségi kábítószer-kereskedelmi vádakkal szembesítik. Jorge Rodríguez, az ideiglenes elnök, Delcy Rodríguez testvére és a Nemzetgyűlés elnöke nem részletezte, pontosan kiket és hány embert engednek szabadon, de szerinte a foglyok elengedése „ebben a pillanatban is zajlik”.

Jorge Rodriguez Fotó: IVAN MCGREGOR/Anadolu via AFP

Az ellenzéki politikusok és a kormány kritikusainak szabadon engedése régóta követelés a venezuelai ellenzék és az Egyesült Államok kormánya részéről. A spanyol külügyminisztérium szerint a szabadon engedett foglyok között öt spanyol állampolgár is van. A venezuelai emberi jogi szervezet, a Penal Forum szerint 2025. december 29-én összesen 863 embert tartottak fogva Venezuelában „politikai okokból”. A szervezet igazgatója, Alfredo Romero az X-en azt írta: a szabadon bocsátások „jó hírt” jelentenek egy olyan országban, ahol az elmúlt napokban politikai felfordulás rázott meg. „Minden egyes szabadon engedést ellenőrizni fogunk” – írta Romero. „Már tudunk néhány emberről, akik úton vannak a szabadság felé, köztük külföldiekről is.”

A 2024-es, elcsalt választásokat követő tömeges letartóztatások ellenére a venezuelai kormány tagadja, hogy lennének „politikai foglyok”, és az őrizetbe vetteket azzal vádolja, hogy Maduro kormányának destabilizálására törekedtek.

„Tekintsék ezt a bolivári kormány gesztusának, amelynek szélesebb célja a béke keresése” – mondta Rodríguez egy televízióban is közvetített bejelentésben.

Szerdán a Trump-kormány lépéseket tett annak érdekében, hogy érvényesítse ellenőrzését a venezuelai olaj felett: lefoglalt két, szankciók alatt álló, kőolajat szállító tankhajót, és bejelentette, hogy egyes szankciók enyhítését tervezi annak érdekében, hogy az Egyesült Államok felügyelhesse Venezuela olajának globális értékesítését. (APNews)