Káderkeringő Kijevben – Zelenszkij személycserékkel próbálja uralni a helyzetet a zűrzavaros ukrán belpolitikában

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Az ukrán elnöki iroda a háború és a nemzetbiztonság témakörére összpontosíthat a jövőben, de az új kabinetfőnök, Kirilo Budanov szerepvállalásának a békefolyamatokban is jelentősége lehet, különösen akkor, ha visszatér a tárgyalócsoportba David Arahamija, a Nép Szolgája frakcióvezetője. Erről Jarábik Balázs Ukrajna-szakértő – akivel több alkalommal interjúztunk az elmúlt hónapokban – írt január 3-án az X-en, egy nappal azután, hogy hivatalossá vált: az éppen negyvenéves tábornok-kémfőnök ülhet a példátlanul nagy hatalmúnak tekintett, ám a tavaly ősszel kirobbant korrupciós gigabotrány miatt lemondásra kényszerült Andrij Jermak helyére.

Volodimir Zelenszkij és Kirilo Budanov 2026. január 2-án Fotó: HANDOUT/AFP

Hogy a háború lezárása ügyében bekövetkezhetnek-e sorsfordító fejlemények akár rövidesen, azt meglátjuk – Zelenszkij elnök szerdán arra utalt, hogy akár már 2026 első felében megszülethet a békemegállapodás –, azt viszont tény: a tettrekészek koalíciója, az Egyesült Államok és Ukrajna keddi tanácskozásán ott volt Párizsban Arahamija is. Ez azért is érdekes, mert 2022 tavaszán Minszkben, majd Isztambulban ő állt az ukrán delegáció élén, és ő volt az is, aki később nyilvánosan beszélt róla: a felek Isztambulban közel álltak a megállapodáshoz, melynek véglegesítése és aláírása Boris Johnson brit miniszterelnök közbenjárása miatt maradhatott el. Hogy ez pontosan miként történt, az homályos, ám az világos, hogy Arahamija a későbbiekben egyrészt nem került már közel a tűzhöz, de másrészt nem is süllyedt el, a parlamenti többséget önállóan is biztosító képviselőcsoport vezetője maradt.

Káderkeringő Kijevben

Pedig roppant kevés olyan szereplő van az ukrán politika élvonalában, akik hosszú távon képesek megőrizni adott pozíciójukat. A totális orosz–ukrán háború kirobbanását megelőzően sem volt ez másként, és a modell azóta sem változott. Ennek egyéb sajátossága, hogy akik megbuknak egyik-másik szerepkörben, nem feltétlenül mennek a levesbe, megesik, hogy újabb, nemritkán hasonló feladatot kapnak. Az új év konkrétan sokszereplős káderkeringővel kezdődött Ukrajnában, így most politikai elemzők tömkelege töri a fejét, hogy a hatalmára és befolyására ügyesen vigyázó Volodimir Zelenszkijnek mik lehetnek a szándékai, illetve milyen elvárások vagy megfontolások állhatnak a fejlemények hátterében.

Messze nem csupán arról van szó ugyanis, hogy a Mindics-gate – a gigantikus korrupciós balhéról többek közt itt írtunk részletesen – nyomán elhullott Jermak székébe némi késlekedést követően muszáj volt ültetni valakit, és Budanov tábornokot nagynehezen sikerült erre rábeszélni.