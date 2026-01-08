Kamionba rejtőzve csempészte magát Németországba egy török macska

Víz és élelem nélkül, csaknem egy héten át utazott egy macska egy teherautóban, gépalkatrészek között megbújva. Törökországból egészen Alsó-Frankföldig jutott. A hangosan nyávogó macskára pusztán a véletlennek köszönhetően bukkantak rá.

A kismacskát a rendőrség és a vámhatóság tisztségviselői találták meg a kamion rakterében egy rutinellenőrzés során Würzburg közelében, miután hangos nyávogást hallottak. Azonban a rendőrök először nem tudtak intézkedni, mivel a rakomány le volt plombálva, és jogszabályok szerint a szállítmányt kizárólag a vámhatóság ellenőrizheti. Ezért a kamion a macskával együtt először a schweinfurti fővámhivatalhoz szállították.

Fotó: Tierheim Schwebheim

A jármű felbontása után a vámosok alaposabban átvizsgálták a rakodóteret. A csomagok között végül rátaláltak az állatra, ami láthatóan kimerülten és éhezve kuporgott egy szűk résben. A szerencsétlen macska több ezer kilométert tett meg Törökországból Németországig.

A körülbelül három hónapos kiscica állapota a közlések szerint azóta jó. Megmentése után azonnal értesítették a schwebheimi állatmenhelyet, ami befogadta az állatot. Ott most megerősítik, és gyógyszeres kezelést kap. Felépülése és egy rövid veszettségi karantén után a macska új otthonra találhat Németországban. (Spiegel)