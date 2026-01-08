Ketten meghaltak egy mormon templom előtti lövöldözésben

Két ember meghalt, további hat pedig megsérült egy lövöldözésben szerdán késő este egy Salt Lake City-i templom előtt, miközben odabent gyászolók vettek részt egy megemlékezésen.

A lövöldözés a Jézus Krisztus Utolsó Napok Szentjeinek Egyháza, közismertebb nevén a mormon egyház egyik imahelyének parkolójában történt. Az áldozatok felnőttek voltak. A rendőrség közlése szerint a sérültek közül legalább hárman kritikus állapotban vannak.

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza temploma a marylandi Kensingtonban Fotó: EVA HAMBACH/AFP

A rendőrség egyelőre nem feltételezi, hogy az elkövetőt egy adott vallás iránti gyűlölet motiválta, de azt sem tartják valószínűnek, hogy véletlenszerű támadásról lett volna szó. A helyszínre körülbelül 100 rendőrségi jármű és helikopter érkezett, a tettest egyelőre keresik, ehhez a közeli üzletek rendszámtábla-olvasóit és biztonsági kameráinak felvételeit is vizsgálják.

A mormon egyház székhelye Salt Lake Cityben található. Utah 3,5 millió lakosának körülbelül fele tagja követi ezt a vallásnak. A mormon közösség fokozott riadókészültségben van, mióta egy volt tengerészgyalogos múlt hónapban négy embert megölt és felgyújtott egy michigani templomot. Arról az esetről az FBI megállapította, hogy a tettét „vallásellenes meggyőződése” motiválta. (AP)