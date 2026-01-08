Kiesett az ablakon egy orosz újságíró Franciaországban

Kedd reggel holtan találtak egy orosz újságírót a franciaországi Hauts-de-Seine megyében, Meudonban. A 38 éves férfi a hetedik emeleti lakása ablakából zuhant ki, írja a Figaro. A lakásban a rendőrök egy, az ablak pereméhez helyezett széket, valamint egy szemetesben gyógyszereket találtak. Bár az öngyilkosság lehetősége is felmerült, de nyomozás indult „a haláleset körülményeinek és az elhunyt személyiségének” tisztázására. A Le Figaro információi szerint a Franciaországban menedéket kapott újságírót orosz fenyegetések érték. A lakásában orosz nyelvű leveleket is találtak.

A Párizsban élő orosz újságíró, Denisz Balasov a Telegramon arról írt, hogy az áldozat Jevgenyij Szafronov volt, és még az Ukrajna elleni invázió előtt menekült el Oroszországból, amikor az orosz hatóságok „külföldi ügynöknek” minősítették azt a lapot, ahol dolgozott.

Aztán 2024 végén elbocsátották ebből az időközben Európába költözött szerkesztőségből. Emiatt nem tudta meghosszabbítani az okmányait, kénytelen volt elhagyni az addigi tartózkodási országát és különböző helyeken (Indiában és Isztambulban) vándorolni, egészen addig, amíg francia vízumot nem kapott. Denisz Balasov szerint Szafronov fél évvel ezelőtt Párizsba költözött, és megpróbált ott letelepedni. Depresszióval küzdött. Pontosan egy héttel ezelőtt arról számolt be neki, hogy feltörték a telefonjait, a közösségi oldalait, az üzenetküldő alkalmazásait, valamint a Goszuszlugi-fiókját (orosz állami online ügyintézési portál), ami végleg kibillentette az egyensúlyából. Ugyanakkor fenyegetésekről nem beszélt. (Nnovaya Gazeta)