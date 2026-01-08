Macron szerint az Egyesült Államok épp hátat fordít a szövetségeseinek

Fotó: MICHEL EULER/AFP

Emmanuel Macron elnök a Franciaország nagyköveteinek mondott beszédében felrótta az Egyesült Államoknak, hogy hátat fordít bizonyos szövetségeseinek.

„Az Egyesült Államok újra és újra elfordul egyes szövetségeseitől, és felmenti magát a nemzetközi szabályok alól, amelyeket nem sokkal korábban még saját maga vett a védelmébe”

– mondta.

Macron szerint „a nagyhatalmak korában élünk, amelyek megpróbálják felosztani egymás között a világot”, az elmúlt napok és hónapok történései is erre erősítettek rá. Az elnök kifejezetten megnevezte Kínát és Oroszországot is.

„Fennáll a veszélye annak, hogy Európánk gyengülni fog, hogy ebben a brutalitásban és az erősebb törvényének fényében az utolsó hely lesz, ahol továbbra is figyelmeztetünk azokra a játékszabályokra, amelyeket mások már nem tartanak be” – mondta. (via ORF, Politico)