Már 249 millió forintot keresett felfüggesztett végrehajtóként Schadl György, akit 200 millióra büntetnének

Már több pénzt keresett felfüggesztett végrehajtóként a korrupcióval vádolt Schadl György, mint amennyit elítélése esetén büntetésként fizetnie kellene az ügyészség indítványa alapján – írja a 24.hu.

Mert ahogy a lap is írja, a végrehajtói kar volt elnöke számára a köztestület régi-új elnöksége biztosítja, hogy továbbra is százmilliókat kapjon olyan közfeladat elvégzése után, amit felfüggesztése miatt nem ő lát el.

Schadl a letartóztatása idején, a börtönben ülve is 189 millió forintot keresett felfüggesztett végrehajtóként. A 24.hu szerint Schadlnak azért van továbbra is lehetősége, hogy százmilliókat keressen felfüggesztett végrehajtóként, mert a végrehajtói irodáját állandó helyettesítéssel az a Kovássy Szabolcs végrehajtó vette át, aki a 2015-ben Schadl vezetésével alakult elnökségnek és a jelenlegi vezetőségnek is a tagja.

Az elmúlt három évben Schadl – Kovássy által működtetett – végrehajtói irodája 181 millió forint nyereséget termelt, a kettejük közti megállapodás értelmében ebből az összegből Schadl Györgyöt több mint 163 millió forint illette.

Hasonló a helyzet Schadl szintén vádlott felesége esetében is, akit szintén felfüggesztettek végrehajtóként. Helyettese, Bihari Zsófia Nóra végrehajtó 10 százalékos tulajdonrészt kapott a gödöllői végrehajtói irodában. A nyereség 90 százalékán (70–20 arányban) pedig a Schadl házaspár osztozott. Az itt által elvégzett munka után további 86 millió került Schadlékhez, vagyis a két végrehajtói irodával az elmúlt három évben 249 millió forint keresett Schadl György,

Schadl György és 21 társa ellen korrupciós és más bűncselekmények miatt folyik büntetőeljárás. A 444 által részletesen bemutatott Schadl-Völner ügyben a vádirat szerint a végrehajtói kar elnöke százmilliókat, sokszor az osztalék 100 százalékát szedte el azoktól a végrehajtóktól, akiket Völner Pál miniszterhelyettes-államtitkár segítségével neveztek ki. Schadlra tíz, Völnerre nyolc év börtönt kért az ügyészség.