Minden adott ahhoz, hogy a mostani legyen az elmúlt évek leghidegebb éjszakája, aztán jön az ónos eső

Nyugat-Európa partjainál már megjelent az a ciklon, amelynek hatására nyugat felől már péntek hajnalban növekedni kezd a felhőzet, majd délelőtt a Dunántúlon, délután pedig a keleti országrészben is megérkezik a csapadék.

Ez a legtöbb helyen hó formájában fog lehullani, de a délnyugati országrészben, nagyjából a Sopron-Békéscsaba vonaltól délre többfelé fagyott eső, ónos eső alakulhat ki

– írja az Időkép.

Ott, ahol a hó fog hullani, a meglévő hótakaró már nem fog jelentősen gyarapodni, legfeljebb 1-2 centi friss hó várható. A csapadék estére sokfelé megszűnik, a hétvégén azonban elszórtan még előfordulhat kisebb havazás, hózápor.

Közben péntek hajnalban többfelé akár mínusz 20 fok is lehet. Szintén az Időkép írja, hogy a hófelszín felett kevés lesz a felhő, és a szél is alig fog lengedezni, így erős kisugárzás tud kialakulni.

Minden időjárási körülmény adott lesz ahhoz, hogy a most következő az elmúlt évek legfagyosabb éjszakája legyen.

Az NNGYK arra kéri a lakosságot, hogy a rendkívüli hideg idején fokozottan figyeljenek környezetükben az idősekre és a veszélyeztetett személyekre, csecsemőkre, kisgyermekekre, és a krónikus betegségben szenvedőkre, és szükség esetén időben nyújtsanak segítséget, mert az időben érkező támogatás életet menthet.

A legfrissebb figyelmeztetések és információk folyamatosan elérhetők a katasztrófavédelem ingyenes tájékoztató alkalmazásán, a VÉSZ applikáción keresztül. A melegedőhelyek listája a katasztrófavédelem honlapján folyamatosan elérhető.

Lázár János pénteken bejelentette, hogy országosan minden lehetséges busz- és vasúti várótermet megnyitottak melegedőnek. Az építési és közlekedési miniszter Facebook-posztja szerint a MÁV-csoport munkatársai több száz helyszínen dolgoznak az időzáras ajtók kikapcsolásán és a helyiségek megnyitásán.