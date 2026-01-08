Murakeresztúron közel mínusz 20 fok volt hajnalban

A Zala megyei Murakeresztúron csütörtök reggel, napfelkelte környékén mínusz 19,1 Celsius-fokot mértek – közölte Facebookon a HungaroMet.

Azt írták, hogy amíg szerdán a keleti országrészben még havazott, és emiatt jóval gyengébben fagyott arrafelé éjszaka, nyugat felől jelentősen csökkent a felhőzet a Dunántúlon és a középső tájakon. Emiatt a szélvédett nyugati, délnyugati határvidéken hajnalban, kora reggel nagyon gyorsan zuhant a hőmérséklet, a Zala vármegyei Murakeresztúron reggel, napfelkelte környékén már közelítette a mínusz 20 Celsius-fokot.