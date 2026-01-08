Naponta többször is megjelennek rendőrök a hazai gyermekotthonokban

December óta rendszeresen, akár naponta többször is megjelennek rendőrök a magyarországi gyermekotthonokban – írja a Népszava, Molnár László, a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (TEGYESZ) volt vezetőjének beszámolója alapján. A szakember szerint az akcióknak nincs érdemi szakmai haszna, viszont félelmet keltenek a gyerekekben, és kriminalizálják az ellátást. Molnár a gyakorlatot „szánalmasnak és komolytalannak” nevezte, szerinte rendőri jelenlét legfeljebb átmeneti krízishelyzetben lenne indokolt, állandósítva azonban kizárólag elrettentésre alkalmas.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Bár a kormány december közepén hivatalosan csak a javító- és nevelőintézeteket vonta rendőri felügyelet alá, a Népszava már akkor arról írt, hogy a rendőrség a budapesti és vidéki gyermekotthonokban is megjelent. Dr. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész ugyanakkor decemberi parlamenti meghallgatásán cáfolta, hogy a nyilvánosságra került, Szőlő utcai intézményben készült felvétel miatt került sor a razziákra.

A lap beszámolója szerint a rendőrök ellenőriznek, kérdeznek, „riportot készítenek”, miközben olyan adatokat kérnek számon (például az engedély nélküli távolmaradásokat), amelyeket az intézményeknek amúgy is hivatalosan jelenteniük kell. A valódi problémákhoz – súlyos munkaerőhiányhoz, túlterheltséghez – viszont semmit nem tesznek hozzá. Előfordul, hogy egyetlen felnőttre negyven gyerek jut, csoportokat kell összevonni, a dolgozók a végkimerülés szélén vannak – nyilatkozta a lapnak egy gyermekvédelmi intézményben és lakásotthonban is dolgozó gyermekfelügyelő.

A rendőrség részéről történő beavatkozás ugyanakkor jogi és gyermekjogi aggályokat is felvet: a rendőrök a gyerekeket úgy kérdezték ki, hogy a törvényes képviselőnek számító gyámokat nem értesítették, sőt volt, aki kifejezetten megtiltotta az ilyen meghallgatásokat. A Gyermekjogi Koalíció szerint a rendőrségnek nincs jogszabályi felhatalmazása „riportok” készítésére az állami gondoskodásban élő gyerekekkel.

A rendőrség korábban azt közölte, hogy nem razziáról van szó, hanem beszélgetésekről, kríziskezelési tapasztalatokra hivatkozva. A lap kérdéseire azonban sem az ORFK, sem a Belügyminisztérium nem válaszolt: nem derült ki, meddig tart az akció, mi a célja, és milyen eredménye lett eddig.