Norvégiában fogtak el egy gyerekpornót megosztó magyart

Oslóban fogták el azt a 45 éves budapesti férfit, aki ellen gyermekpornográfia miatt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) még 2025-ben kezdett el nyomozni. Zs. György a gyanú szerint 2024 augusztusában három nap alatt összesen 144 gyermekpornográf felvételt töltött fel egy internetes fájlmegosztó oldalra. A képeken és videókon 14 és 18 év közötti fiatalok szerepeltek.

A férfit 2019-ben kétrendbeli gyermekpornográfia miatt már 4 év börtönbüntetésre ítélték, ami 2020 őszén emelkedett jogerőre. Többéves börtönbüntetése után aztán feltételesen szabadságra bocsátották, a 144 gyermekpornográf tartalmat ezen időszak alatt, visszaesőként töltötte fel a netre.

Mivel a férfi norvég IP-címekről érte el az internetet, így feltételezték, hogy Norvégiában tartózkodhat, ezért ősszel európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak ellene. A norvég társszervek segítségével derítették ki, hogy a körözött Hønefoss településen tartózkodik, és bolti eladóként dolgozik egy helyi üzletben.

A férfit október 29-én fogta el a norvég rendőrség egy oslói utazása során. Január 6-án a NEBEK és a Készenléti Rendőrség munkatársai hozták haza, majd adták át a KR NNI munkatársainak.

A gyermekvédelmi nyomozók gyermekpornográfia miatt gyanúsítottként hallgatták ki, a férfi megtagadta a vallomástételt. A rendőrök bűnügyi őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

(police.hu)