Nyolcmilliós jutalmat kapott a fideszes gyáli polgármester

Pápai Mihály, gyáli polgármester jutalmára az előterjesztést fideszes párttársa, Nagy József Elek alpolgármester nyújtotta be, majd a kormánypárti többség el is fogadta, így kaphatott nyolcmilliós jutalmat. A Népszava szerint Pápai néhány éve a járványra hivatkozva egyszer már meglepte saját magát négymillió forinttal, bár azt később a kormányhivatal törvényellenesnek találta.

Fotó: Pápai Mihály/Facebook

A fideszes gyáli polgármester mostani jutalmát csak a két ellenzéki képviselő nem támogatta. Hegymegi István azt mondta, a törvényt is hibásnak tartja, amely lehetővé teszi, hogy a városvezetők teljesítményértékelés nélkül kaphassanak plusz pénzt. Az RTL kereste a polgármestert és az alpolgármestert is, de egyikük sem válaszolt.

Arról egyébként a nyolcmilliós jutalmat kapó polgármester maga számolt be közösségi oldalán, hogy a helyi rendőrök munkáját egy több tízezer forintos utalvánnyal köszönte meg.

Az is a napokban derült ki, hogy Dunaharasztin is egy nagyobb jutalmat szavaztak meg a polgármesternek, ott 12 millió forint lett a vége.