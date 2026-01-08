Svájci tűzvész: szemtanúk szerint az egyik tulajdonos a kasszával a kezében menekült ki az égő bárból

A pincehelyiség belső kamerájának, és a bár előtti utcai lámpákra erősített térfigyelő kamerák felvételeit sikerült megszerezniük a 40 halálos áldozatot követelő svájci bártűzben nyomozó rendőröknek és szakértőknek. Ezekből, az áldozatok által készített videókból, és a túlélők beszámolóiból kezd összeállni a kép a szilveszter éjjel történt tragédiáról.

A felvételek elemzésén a Lausanne-i Egyetem Bűnügyi Tudományok Karáról, a Svájci Rendőrségi Intézettől és a Zürichi Igazságügyi Intézettől érkezett szakértők dolgoznak. A kanton rendőrkapitánya szerint a kiértékelés még napokig eltarthat, de a La Repubblica arról ír, hogy a videós bizonyítékok fordulatot hozhatnak az ügyben, különösen ami a bár tulajdonosainak, a francia házaspár Jacques és Jessica Moretti felelősségét érinti.

A La Constellation Fotó: MAXIME SCHMID/AFP

Egy, a nyomozóknak eljuttatott 2020-as felvételen ugyanis az látható, amint valaki a plafon felé emel egy pezsgősüvegre erősített csillagszórót, mire az egyik alkalmazott hangját hallani, amint kétszer is azt kiabálja, hogy „vigyázz a szivaccsal!”. A szilveszteri tűzvész azért tört ki, mert egy ugyanilyen, pezsgősüvegre erősített csillagszóró lángra lobbantotta a plafonra ragasztott hangszigetelő szivacsot, a tűz pedig percek alatt beborította az egész pincehelyiséget.

A szakértők szerint ez a 2020-as felvétel lehet a bizonyíték arra, hogy a bár tulajdonosai tisztában voltak azzal, hogy a hangszigetelő szivacs és a beltéri csillagszórózás tűzveszélyes helyzetet teremt.

Jacques és Jessica Morettivel szemben jelenleg „gondatlanságból elkövetett emberölés, testi sértés és tűzokozás” miatt folyik eljárás.

A La Repubblica szerint az eddig előkerült felvételeken semmi nyoma annak, hogy a klub alkalmazottai bárhogyan közbeléptek volna a tűz kitörése után: nem locsoltak vizet a plafonra, nem kapcsolták fel a villanyt, nem állították le a zenét, nem nyitották ki a hátsó ajtót, és nem terelték a tömeget a lépcső és a főbejárat felé.

Megemlékezés a bár előtt. Fotó: MAXIME SCHMID/AFP

A halálos áldozatok között rengeteg a tizenéves gyerek, akik vagy súlyos égési sérüléseket szenvedtek, a pánikban összetaposták őket, vagy a forró füst belélegzésébe haltak bele.

A két tulajdonos közül egyedül Jessica Moretti tartózkodott a bárban a tragédia napján.

Az olasz lap szerint több szemtanú is azt állítja, Moretti kivette a pultból a kasszát, benne az év legnagyobb forgalmú napjának bevételével, majd elmenekült az égő bárból.

A külső kamerák felvételei rögzítették a távozásának időpontját és annak részleteit. A házaspár korábban azt kommunikálta, a nő „egyik karján enyhe égési sérüléseket szenvedett”, de eddig egyetlen kórház vagy orvos sem állított ki igazolást ezekről a sérülésekről. Azt is mondták, hogy mindenben együttműködnek a nyomozókkal.

A párnak van két étterme is a városban, ezeket is vizsgálják most. A nyomozók különösen arra kíváncsiak, milyen viszonyban volt a Moretti házaspár az ellenőrzéseket végző városi tanács tagjaival.

A település polgármestere nemrég egy sajtótájékoztatón arról beszélt, hat éve nem volt semmiféle hatósági ellenőrizés a bárban. „Sajnáljuk ezt – tartozunk ezzel a családoknak, és vállaljuk a felelősséget” – mondta.