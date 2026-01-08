Telex: Azt hitték, besúgó, ezért halálra verte cellatársát két fogvatartott a szombathelyi börtönben

Annyira megvertek egy rabot a szombathelyi börtönben december 26-án, hogy belehalt a sérüléseibe – értesült a Telex.

A portál megkeresésére a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) azt írta, december 26-án az egyik jogerősen elítélt fogvatartott eszméletlen állapotba került. „Az esetet a zárkatársak jelezték a szolgálatban lévő körletfelügyelőnek, aki a zárka azonnali nyitását követően megkezdte a fogvatartott egészségügyi ellátását, amelyet rövid időn belül az Országos Mentőszolgálat munkatársai vettek át és a fogvatartottat a helyszínről kórházba szállították. Az intézet parancsnoka ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a rendőrségen. A büntetés-végrehajtási intézet belső vizsgálata nem tárt fel mulasztást a kollégáink részéről” – írta a BVOP.

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette a rab halálát, halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoznak, bővebb információt a nyomozás érdekeire tekintettel nem tudnak adni.

A Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet épülete Szombathelyen 2015-ben. Fotó: Büki László/MTI/MTVA

A Telex információja szerint a fogvatartottat két cellatársa bántalmazhatta előző nap, és a sértett már agyhalott lehetett, amikor a börtönben riasztották a mentőket. A történtekről a lap egyik forrása azt mondta: a férfit azután verte meg két rabtársa, hogy kiment beszélni egy őrrel, ezért vamzernek (besúgónak) tartották. Csak a reggeli őrségváltás előtt jelezték az őröknek, hogy a cellatársuk rosszul lett.

Decemberben a veszprémi börtönben is halálra vertek egy rabot. Az áldozat akkor egy 36 éves, háromgyermekes férfi volt. A férfi feleségének állítása szerint a büntetés-végrehajtási intézettől azt a tájékoztatást kapta, hogy „párnacsata közben” sérült meg a férje. A zárójelentés alapján azonban a férfi halálát ödémás, többszörös agysérülés okozta. A rendőrség halált okozó testi sértés miatt nyomoz, az áldozat két cellatársa az ügy gyanúsítottja.

Mindkét esetben azt kommunikálta a BVOP, hogy a belső vizsgálatuk szerint a börtön személyzete nem hibázott, mert amikor az őrök észlelték, hogy a sértett a padlón fekszik, megkezdték az ellátását és mentőt hívtak hozzá.

A lap arra is emlékeztet, a Szőlő utcai botrány után a kormány úgy döntött, hogy a BVOP irányítására bízza az összes javítóintézet működtetését.