Trump arra számít, hogy az Egyesült Államok évekig irányítja majd Venezuelát

„Csak az idő dönti el”, hogy az Egyesült Államok meddig tervezi Venezuela irányítását, mondta Donald Trump a New York Timesnak adott közel kétórás interjújában. Trump kijelentette, arra számít, hogy az Egyesült Államok évekig irányítja majd Venezuelát, és kitermeli az ország hatalmas olajtartalékait. Hangsúlyozta, a venezuelai ideiglenes kormány mindent megad az Egyesült Államoknak, amit az USA szükségesnek érez.

„Nagyon nyereséges módon fogjuk újjáépíteni. Olajat fogunk használni, és olajat fogunk elvinni. Lenyomjuk az olajárakat, és pénzt fogunk adni Venezuelának, amire kétségbeesett szüksége van.”

Fotó: JIM WATSON/AFP

Trump nem válaszolt arra a kérdésre, miért Maduro alelnökét, Delcy Rodríguezt ismerte el Venezuela új vezetőjeként, ahelyett hogy a nemrég Nobel-békedíjat nyerő, 2024-ben Maduro ellen sikeres választási kampányt vezető María Corina Machadót támogatta volna. Arra a kérdésre sem válaszolt, hogy beszélt-e az ideiglenes elnök Rodríguezzel, annyit mondott csak, hogy Rubio külügyminiszter „állandóan beszél vele”, és hogy folyamatos kapcsolatban állnak Rodríguezzel és a kormányával.

Trump szerint a Maduro elleni akció megfélemlítette a térség többi vezetőjét, akik így kénytelenek alkalmazkodni az Egyesült Államok igényeihez. (New York Times)