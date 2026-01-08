Trump bődületesen megnövelné az amerikai védelmi költségvetést

Donald Trump a „zavaros és veszélyes időkre” hivatkozva azt javasolta, hogy 2027-re 1500 milliárd dollárra emeljék az Egyesült Államok katonai kiadásait, ami 2026-os, 901 milliárd dolláros védelmi költségvetéshez képest jelentős növekedés lenne. (Összehasonlításképp: az 1500 milliárd dollár a teljes magyar GDP körülbelül hatszorosa lenne.)

„Ez lehetővé teszi számunkra, hogy felépítsük azt az ‘álomhadsereget’, amelyre régóta jogosultak vagyunk, és ami ennél is fontosabb: biztonságban és védelemben tart bennünket, függetlenül attól, ki az ellenfél” – írta Trump a Truth Socialön, a javaslatot bejelentő posztjában.

A hadsereg nemrég már jelentős, mintegy 175 milliárd dolláros pluszforráshoz jutott a Trump által tavaly aláírt, alapvetően adókedvezményeket és kiadáscsökkentéseket tartalmazó „nagy, gyönyörű törvényből”. A Pentagon költségvetésének növelése szinte biztosan ellenállásba ütközik majd a demokraták részéről, és várhatóan a költségvetési szigort preferáló republikánusok is tiltakoznak majd.

Fotó: REMKO DE WAAL/AFP

Trump egyúttal azzal is fenyegetőzött, hogy megszünteti a Pentagon beszerzéseit az egyik legnagyobb amerikai hadiipari vállalatnak számító Raytheontól, ha a cég nem hagy fel a részvény-visszavásárlásokkal, és nem fektet több profitot a fegyvergyártási kapacitás bővítésébe. A fenyegetés egy olyan elnöki rendelet megjelenésével egyidőben hangzott el, amely arra utasítja a Pentagont, hogy vizsgálja felül azokat a védelmi beszállítókat, amelyek nem teljesítik megfelelően a szerződéseiket, nem ruháznak be eléggé a gyártásba, miközben továbbra is osztalékot fizetnek vagy részvényeket vásárolnak vissza.

Trump az elmúlt hónapokban többször panaszkodott arra, hogy a védelmi ipari cégek jelentős késésben vannak a kulcsfontosságú fegyverek leszállításával, miközben továbbra is osztalékokat és részvény-visszavásárlásokat hajtanak végre, és kirívóan magas fizetéseket adnak felső vezetőiknek. A Raytheon bírálata azonban eddig a legélesebb, konkrétan egyetlen vállalatra irányuló kirohanása volt.

Ez a cég felel többek között a hadsereg legszélesebb körben használt és legismertebb rakétáiért, így a Tomahawk cirkálórakétáért, a vállról indítható Javelin és Stinger rakétákért, de a Raytheon tulajdonában van az Pratt & Whitney is, amely számos sugárhajtóművet gyárt a hadsereg valamennyi fegyvernemének, köztük a legújabb F–35 Joint Strike Fighter vadászgéphez is. (AP)