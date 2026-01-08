Trump kilépteti az Egyesült Államokat több tucat nemzetközi szervezetből

Az Egyesült Államok kilép több tucat nemzetközi szervezetből, köztük az ENSZ legtöbb szakosított szervezetéből, bizottságából, testületéből. A Fehér ház közlése szerint erről Donald Trump amerikai elnök írt alá rendeletet szerdán.

A rendelet szerint az amerikai költségvetés felfüggeszti a támogatást 66 szervezetben. Az itt olvasható magyarázat szerint ezzel „az amerikai szuverenitás helyreállítása” a cél, mint írják, „Trump elnök ezzel véget vet az Egyesült Államok részvételének azon nemzetközi szervezetekben, amelyek aláássák Amerika függetlenségét és hatástalan vagy ellenséges programokra pazarolják az adófizetők pénzét”.

A rendelet fogalmazása szerint „ezeknek a szervezeteknek sokasága radikális éghajlat-politikát, globális kormányzást és ideológiai programokat támogat, amelyek ellentétben állnak az Egyesült Államok szuverenitásával és gazdasági erejével”.

Az ENSZ-hez tartozó szervezetek mellett az Egyesült Államok kilépése érinti az Atlanti Együttműködés Partnerséget, a Nemzetközi Demokrácia- és Választási Segítségnyújtó Intézetet (International IDEA), valamint Globális Terrorellenes Fórumot.

Az amerikai külügyminisztérium kommentárja szerint „a Trump-adminisztráció ezeket az intézményeket feleslegesnek, rosszul irányítottnak, szükségtelennek, pazarlónak, és rosszul működőnek találta, amelyek szereplőinek érdekeit mozdítja előre, saját politikai programot visz”.

(MTI/AP)