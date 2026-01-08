Tyúkól#59: Will coming outjától a homofóbok, a Heated Rivalry meleg hokisaitól meg a nők dobták el a hajukat

A karácsonyi szünetet - bizonyos kultúrkörökben - két téma uralta:

Will coming outolt a Stranger Things utolsó évadában, amitől rengetegen kiborultak, a Heated Rivalry című kanadai sorozatban két hokis csávó egymásba szeretett, amire viszont nők tömegei izgultak rá.

Kicsit olyan ez, mintha két párhuzamos valóságban lennénk egyszerre: miért van az, hogy még mindig irdatlan mennyiségű embert zavar, ha egy mozgóképes műalkotásban valaki beszél a melegségéről, és miért van az, hogy közben megőrülnek a nők attól, hogy férfiak szeretnek egymásba a képernyőn?

Erre, és egy csomó másik kérdésre keressük a választ Majercsik Jojóval, aki filmesztétaként és a Budapest Pride szóvivőjeként is beszélgetett velünk ezekről a témákról.

Bővebben:

- És te mit csináltál a két ünnep között? Nóra TikTokját ellepték a meglepő kontentek. Stranger Things és Heated Rivalry - nincs bennük sok közös, de a különbségek közül egyre érdemes rámenni. 00:03:10 - Hóhelyzet, hóelméleti különkiadási percek.

Olvasni és néznivalók:

Nem mintha ez valami objektív fokmérő lenne, de az IMDb-n minden idők leglepontozottabb epizódja lett a S5.E7, mármint a Stranger Things összes része közül. Annyira pörgött a téma, hogy az alkotóknak is kellett rá reagálniuk.

Miért Che a leggyűlöltebb tévés karakter? Egy amúgy sem túl jó sorozatból?

A Heated Rivalry főszereplői rengeteget beszélnek arról egyes interjúkban, hogy tisztában vannak azzal, hogy ezt a sorozatot alapból a szex adja el, meg arról is, hogy már-már zavarba ejtő üzeneteket kapnak a közösségi médiaplatformokon.

Az adásban ugyan nem került végül szóba, de fontos kiemelni: akkor sem oké ilyen üzeneteket küldözgetni, ha ezt nők teszik férfiakkal (lásd a romfordi vikárius ominózus esetét). Szóval ezt egyébként úgy hívjuk: tárgyasítás, szexualizálás, de extrém esetben nevezhetjük zaklatásnak is.

NE CSINÁLJUNK ILYET!!!

Javaslataid, ötleteid, meglátásaid a tyukol@444.hu címre várjuk. (Illusztráció: Kiss Bence/444)