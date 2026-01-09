2,3 millió forintot fizethetett be a tavalyi év rekordbliccelője

Több mint 2,3 millió forintot fizetett az elmúlt év pótdíjrekordere, egy 36 éves nő, aki kilenc év halogatás után törlesztette a tartozását. Mögötte egy több mint 2 millió forintos tartozás szerepel, amit szintén kilenc év után rendezett egy 53 éves nő - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A TOP 10-ben szereplő további nyolc delikvens 850 ezer és 1,3 millió forint közötti összeget halmozott fel 4-9 év alatt. A listán egyébként 3 nő és 7 férfi található, 26 és 57 év közöttiek, a legnagyobb összegek pedig több évnyi figyelmen kívül hagyott pótdíjazásból, elindított végrehajtási eljárásokból és jelentős késedelmi díjakból halmozódtak fel - tették hozzá.

Tavaly összesen 257 ezer alkalommal szabtak ki pótdíjakat a BKK jegyellenőrei, 2024-ben ez a szám 235 ezer, 2023-ban 240 ezer volt. 2025-ben új éves pótdíjbevételi rekord született, ami elérte a 3,85 milliárd forintot.